Lào Cai: Nhiều người đi 'săn' phong lá đỏ bất chấp đường núi trơn trượt

TPO - Những ngày gần đây, đặc biệt là cuối tuần, lượng du khách đổ về khu vực núi Lùng Cúng, xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai để ngắm rừng phong lá đỏ tăng đột biến, gây quá tải. Nhiều người phải mất 4-5 giờ để đi quãng đường chỉ khoảng 20 km.

Núi Lùng Cúng cách trung tâm xã Tú Lệ hơn 20km. Tuyến đường dẫn lên núi chỉ là đường đất, hình thành từ lối đi lên đồi nương, chăn thả trâu bò của người dân. Sau nhiều ngày mưa, mặt đường bùn nhão, trơn trượt nhưng lượng du khách đổ về quá lớn, trong hai ngày 15-16/11 đoạn đường liên tục ùn tắc.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Cung cho biết nắm được thông tin về mùa săn lá phong trên Lùng Cúng qua mạng xã hội nên quyết định lên đường. Tuy nhiên, khi lên đến nơi, lượng người đổ lên đông bất thường khiến anh khá bất ngờ. “Tôi đã vài lần lên đây nhưng lần đầu tiên thấy đông người như vậy”, anh nói.

Tuyến đường dẫn lên núi Lùng Cúng bị tắc nghẽn do lượng khách đổ về đông bất thường. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung.

Nhóm của anh Cung xuất phát từ sáng 15/11 nhưng phải tới 17h mới tới điểm nghỉ. Quãng đường chỉ hơn 20km từ trung tâm xã Tú Lệ nhưng mất tới 4-5 tiếng di chuyển. “Đường đất sau mưa bùn ẩm, nhão, rất khó đi. Đoạn đường rộng chỉ khoảng 2m, người lên xuống chen nhau liên tục. Có lúc kẹt 15-20 phút mới nhích được”, anh Cung kể, để lên được, nhóm phải thuê người dân địa phương chở bằng xe máy chuyên dụng.

Sáng hôm sau, nhóm tiếp tục hành trình vào rừng chụp ảnh, xuất phát từ 4 giờ và mất khoảng hai tiếng để lên đến điểm săn cảnh.

“Phải 2-3 tuần nữa lá phong mới vào độ đẹp nhất, nhưng chúng tôi cũng chụp được những bức hình ưng ý như bầu trời, biển mây, đêm cắm trại”, anh Cung nói và cho biết lực lượng chức năng địa phương kiểm soát khá chặt, công an thường xuyên kiểm tra để tránh tình trạng nhồi nhét khách nghỉ quá đông trong lán nghỉ.

Núi Lùng Cúng thu hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ, trong đó có những cây phong lá đỏ. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung.

Ông Sùng Thành Công - Chủ tịch UBND xã Nậm Có - cho biết, núi Lùng Cúng thu hút du khách từ tháng 10 năm nay đến khoảng tháng 5 năm sau, trung bình mỗi tuần có 300-400 khách. Riêng tuần vừa rồi, thời tiết thuận lợi nên lượng người tăng lên khoảng 600 du khách, khiến khu vực quá tải.

Hiện trên núi có ba khu lán trại chính phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách. Các lán nằm ở ba vị trí khác nhau, cách đỉnh núi 2-3 km và cách nhau vài cây số trên cung đường trekking (leo núi). Nhiều lán được người dân, hợp tác xã cải tạo lại từ chòi nghỉ của người chăn thả gia súc.

Theo ông Công, lực lượng an ninh thường xuyên nắm tình hình để tránh tình trạng nhồi nhét khách, đảm bảo an toàn và trật tự. Lùng Cúng hiện vẫn là điểm du lịch hoang sơ, hoạt động chủ yếu thông qua các tour trekking tự phát với hướng dẫn viên địa phương.

Xã đang định hướng khảo sát, đề xuất với UBND tỉnh để mở rộng tuyến đường lên núi, các dịch vụ lưu trú nhưng việc triển khai gặp nhiều khó khăn liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng. “Trước mắt, chúng tôi sẽ tăng cường quản lý để đảm bảo an ninh, bảo vệ rừng và giữ gìn môi trường”, ông Công nói.

Chính quyền địa phương cũng đã ban hành văn bản khuyến cáo các đơn vị lữ hành và du khách nâng cao ý thức, thu gom toàn bộ rác thải, không để lại vật dụng cá nhân trên núi nhằm giữ gìn cảnh quan.

Núi Lùng Cúng, cao hơn 2.910 m, nằm trên địa bàn xã Nậm Có, là một trong những điểm trekking đẹp và còn khá hoang sơ của Việt Nam. Khu vực này hấp dẫn người leo núi nhờ cảnh quan đa dạng: Biển mây vào sáng sớm, rừng phong đỏ rực mùa thu, rừng trúc, đồi cỏ lau và những con thác giữa núi rừng.

Người leo núi có thể tiếp cận khu vực này từ bản Lùng Cúng, bản Tu San hoặc bản Thào Chua Chải. Nhiều nhóm còn chọn xuất phát từ Tu San rồi vòng về thung lũng Tà Cua Y và bản Thào Chua Chải để đi qua thác nước và trải nghiệm trọn vẹn những đoạn đẹp nhất của cung trekking.