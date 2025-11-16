Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Nhiều hãng hàng không quốc tế tăng chuyến đến Đà Nẵng

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Có hãng hàng không tăng tần suất khai thác các chuyến bay ở Đà Nẵng lên gấp đôi, từ 7 chuyến/tuần lên 14 chuyến/tuần.

Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay, thành phố nỗ lực duy trì và gia tăng các đường bay, hãng bay quốc tế đến Đà Nẵng. Kết nối lượng khách quốc tế trên các chặng bay nội địa để thúc đẩy lượng khách.

tp-san-bay.jpg
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 3/2026, có hơn 21.000 chuyến bay đến và đi ở ga quốc tế, sân bay Đà Nẵng.

Trong đó tháng cao điểm nhất là tháng 2/2026 với tần suất khai thác trung bình 142 chuyến đến và đi/ngày. Đây là thời gian Tết âm lịch nên các chuyến bay đi đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore...tăng đột biến.

Đặc biệt, trong mùa đông năm nay, hàng loạt hãng hàng không tăng chuyến so với mùa hè.
Hãng Cebu Air, Eva Air, Eastar Jet tăng tần suất khai thác từ 7 chuyến/tuần lên trung bình 10 chuyến/tuần; hãng Myanmar Airways International tăng từ 2 lên 4 chuyến/tuần; hãng Korean Air từ 14 lên 21 chuyến/tuần; hãng Philippines Air tăng từ 3 lên 7 chuyến/tuần; hãng Singapore Airlines từ 10 lên 14 chuyến/tuần; hãng Air Premia tăng từ 4 đến 6 chuyến/tuần…

Riêng hai hãng hàng không Air Bussan và Hong Kong Airlines tăng tần suất lên gấp đôi, từ 7 lên 14 chuyến/tuần.

tp-du-khach-12.jpg
Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,5 triệu lượt khách trong năm 2026.

Hiện Hàn Quốc là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 35%) với 11 hãng hàng không khai thác chuyến bay tại Đà Nẵng. Tiếp theo là Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan.

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,5 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 8,9 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 71.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố phấn đấu đưa 1-2 đường bay quốc tế đến sân bay Chu Lai.

·

Thanh Hiền
#hãng hàng không #tăng chuyến #sân bay Đà Nẵng #mùa đông #Đà Nẵng #du khách #khách quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục