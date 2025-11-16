Nhiều hãng hàng không quốc tế tăng chuyến đến Đà Nẵng

TPO - Có hãng hàng không tăng tần suất khai thác các chuyến bay ở Đà Nẵng lên gấp đôi, từ 7 chuyến/tuần lên 14 chuyến/tuần.

Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay, thành phố nỗ lực duy trì và gia tăng các đường bay, hãng bay quốc tế đến Đà Nẵng. Kết nối lượng khách quốc tế trên các chặng bay nội địa để thúc đẩy lượng khách.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 3/2026, có hơn 21.000 chuyến bay đến và đi ở ga quốc tế, sân bay Đà Nẵng.

Trong đó tháng cao điểm nhất là tháng 2/2026 với tần suất khai thác trung bình 142 chuyến đến và đi/ngày. Đây là thời gian Tết âm lịch nên các chuyến bay đi đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore...tăng đột biến.

Đặc biệt, trong mùa đông năm nay, hàng loạt hãng hàng không tăng chuyến so với mùa hè.

Hãng Cebu Air, Eva Air, Eastar Jet tăng tần suất khai thác từ 7 chuyến/tuần lên trung bình 10 chuyến/tuần; hãng Myanmar Airways International tăng từ 2 lên 4 chuyến/tuần; hãng Korean Air từ 14 lên 21 chuyến/tuần; hãng Philippines Air tăng từ 3 lên 7 chuyến/tuần; hãng Singapore Airlines từ 10 lên 14 chuyến/tuần; hãng Air Premia tăng từ 4 đến 6 chuyến/tuần…

Riêng hai hãng hàng không Air Bussan và Hong Kong Airlines tăng tần suất lên gấp đôi, từ 7 lên 14 chuyến/tuần.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,5 triệu lượt khách trong năm 2026.

Hiện Hàn Quốc là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 35%) với 11 hãng hàng không khai thác chuyến bay tại Đà Nẵng. Tiếp theo là Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan.

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,5 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 8,9 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 71.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố phấn đấu đưa 1-2 đường bay quốc tế đến sân bay Chu Lai.

