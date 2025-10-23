Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Nhiễm trùng máu vì 'cấy chỉ' chữa đau lưng

Nguyên Hà - Bệnh viện Bạch Mai
TPO - Một nam bệnh nhân 61 tuổi, trú tại Phú Thọ, được chuyển khẩn cấp đến Khoa Da liễu - Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốt cao, sưng đỏ lan rộng và đau dữ dội vùng mông sau khi thực hiện “cấy chỉ” để điều trị thoát vị đĩa đệm.

Theo lời kể của bệnh nhân, ông có tiền sử thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cột sống cổ và hội chứng ống cổ tay. Dù đã thăm khám, điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Khoảng nửa tháng trước, nghe người quen giới thiệu, ông tìm đến một phòng khám tư gần nhà để bấm huyệt, châm cứu, đốt ngải và “cấy chỉ” – phương pháp được quảng cáo là giúp giảm đau, kéo dài hiệu quả châm cứu bằng cách đưa chỉ catgut vào huyệt.

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, vùng lưng nơi cấy chỉ bắt đầu sưng đỏ, đau rát. Khi hỏi lại bác sĩ tại cơ sở này, ông được trấn an rằng đó là phản ứng bình thường. Vài ngày sau, tình trạng ngày càng nặng, xuất hiện các khối cứng và sưng nề vùng mông hai bên khiến ông khó đi lại, ăn ngủ kém, thậm chí sốt cao.

cay-chi.jpg
Bác sĩ khám cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tỉnh trong tình trạng áp-xe vùng mông, nghi nhiễm trùng huyết. Do có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn đông máu, ông được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bác sĩ CKII Dương Thị Hằng - Phó Trưởng khoa Da liễu và Bỏng cho biết, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện sốt cao, nhịp tim nhanh, sưng đỏ lan rộng, sờ chắc vùng mông. Các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết - biến chứng nặng do thủ thuật cấy chỉ gây ra.

“Cấy chỉ” – không phải ai cũng làm được

Theo các chuyên gia, “cấy chỉ” là một thủ thuật thuộc y học cổ truyền, đòi hỏi người thực hiện phải được đào tạo chuyên sâu, tiến hành trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối. Nếu kĩ thuật sai hoặc dụng cụ không đảm bảo sạch khuẩn, bệnh nhân có thể gặp phản ứng viêm, áp-xe hoặc nhiễm trùng lan tỏa, thậm chí đe dọa tính mạng.

Những người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch hay suy giảm miễn dịch đặc biệt dễ gặp biến chứng nặng khi tự ý thực hiện thủ thuật tại các cơ sở không phép.

BSCKII Dương Thị Hằng cảnh báo:“Người dân cần hết sức thận trọng khi lựa chọn nơi điều trị. Chỉ nên đến các bệnh viện, phòng khám được cấp phép, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề. Đừng tin vào lời truyền miệng hay quảng cáo rẻ, nhanh khỏi, vì cái giá có thể là sức khỏe, thậm chí tính mạng”.

Bác sĩ cũng khuyến nghị những người có bệnh nền cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi áp dụng bất kì phương pháp can thiệp nào, dù là cổ truyền hay hiện đại.

Trường hợp bệnh nhân 61 tuổi nói trên là lời nhắc nhở rõ ràng: không phải cứ cổ truyền là lành tính. Một mũi kim, một sợi chỉ không được vô khuẩn có thể gây nhiễm trùng, hoại tử, buộc người bệnh phải nhập viện điều trị dài ngày. Sức khỏe không phải nơi để thử nghiệm. Trước khi chọn phương pháp chữa bệnh, hãy tìm hiểu kĩ, lắng nghe tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Nguyên Hà - Bệnh viện Bạch Mai
