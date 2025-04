Nhận định SLNA vs Quảng Nam, 18h00 ngày 20/4: Hai kẻ cùng cảnh ngộ

TPO - TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs Quảng Nam, LPBank V-League 1-2024/25 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đội đều nỗ lực vươn cao để tránh khỏi vị trí bấp bênh như hiện tại. Hôm nay họ sẽ có cơ hội.



Nhận định trước trận đấu SLNA vs Quảng Nam

Quảng Nam, Bình Định và SLNA xác định là những đối thủ chính của nhau ở cuộc đua tránh xuống hạng. Nhưng trước khi bước vào vòng đấu này, cả hai đón nhận tin vui với thất bại của Bình Định.

Điều đó có nghĩa rằng đội bóng đất võ đã bị bỏ lại so với nhóm an toàn. Những gì Bình Định thể hiện đã phần nào giảm thiểu áp lực lên Quảng Nam cũng như SLNA, khiến cho màn đối đầu giữa hai đội vào tối nay ít nhiều không còn quá nặng nề vì kẻ thua ít nhất vẫn an toàn sau vòng 19.

Hiện tại, Quảng Nam và SLNA là những đội cuối cùng trong nhóm an toàn. Hai đội cách nhau 2 điểm và một kết quả thắng thua hôm nay có thể khiến vị trí giữa họ thay đổi. Quảng Nam và SLNA không cần quá lo lắng ở thời điểm này, nhưng họ không muốn đứng ở vị trí khiêm tốn như hiện tại.

Đặc biệt là SLNA khi đội bóng này sở hữu hàng công kém nhất giải đấu với chỉ 13 lần tung lưới đối phương từ đầu chiến dịch. Họ cần những màn thể hiện ấn tượng và bùng nổ hơn để tiếp tục tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ, và trận gặp Quảng Nam sẽ cho họ cơ hội.

Phong độ, lịch sử đối đầu SLNA vs Quảng Nam

Trước Quảng Nam, đối thủ mà SLNA đã bất bại suốt 8 năm qua trên sân nhà, họ có lý do để tin vào một chiến thắng. Sự tự tin ấy đến từ điểm tựa sân nhà. Có thể thi đấu thất thường, yếu ớt nhưng mỗi lần về lại thành Vinh, SLNA rất thăng hoa. 6 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này không thua trận nào với 4 trong đó là chiến thắng. Những lần quật ngã Bình Dương, Bình Định và cầm chân Công an Hà Nội giúp SLNA thêm tự tin khi tiếp đón Quảng Nam.

Bên kia chiến tuyến, Quảng Nam đá sân khách khá tệ. Từ đầu chiến dịch, họ chỉ có đúng một chiến thắng xa nhà. Đó là 3 điểm trước Hải Phòng vào đầu năm. Còn lại là những kết quả không ấn tượng. Có giai đoạn dài trải qua 4 trận sân khách liên tiếp Quảng Nam không ghi được bàn thắng nào.

Có sự khác nhau rất lớn giữa phong độ sân nhà và sân khách của hai đội, chưa kể 8 năm qua trải dài qua 8 trận, SLNA chưa một lần trắng tay khi tiếp Quảng Nam với 3 chiến thắng và 5 trận hòa.

Hiện tại, SLNA đang tạo dựng niềm tin nhờ tinh thần chiến đấu của dàn cầu thủ trẻ, cộng thêm sự trở lại của những cựu binh như Khắc Ngọc, Văn Khánh, tất cả giúp CLB SLNA có được sự tự tin rất lớn trong cuộc đua hướng tới tấm vé trụ hạng. Trong khi đó Quảng Nam chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, và rõ ràng đang bị nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng trong chuyến làm khách tới sân Vinh.

Đội hình dự kiến SLNA vs Quảng Nam:

SLNA: Văn Việt, Văn Huy, Zebic, Đình Hoàng, Văn Thành, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Bá Quyền, Văn Lương, Xuân Đại, Olaha.

Quảng Nam: Văn Công,Công Thành, Hoàng Hưng, Ngọc Hiệp, Văn Trạng, Trung Phong, Duy Dương, Văn Toàn, Ngọc Tiến, Hoàng Vũ Samson, Conrado Ashimene.

Dự đoán tỷ số: SLNA 1-0 Quảng Nam

FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn