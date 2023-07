Nhận định nữ Thụy Sĩ vs nữ New Zealand, 14h00 ngày 30/7: Hy vọng mong manh

TPO - Nhận định bóng đá nữ Thụy Sĩ vs nữ New Zealand, World Cup nữ 2023 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. New Zealand cần một thắng lợi. Nhưng để chọc thủng lưới Thụy Sĩ lúc này thực sự quá khó khăn...