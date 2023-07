Trận Việt Nam - Mỹ lập kỷ lục khán giả tại New Zealand

TPO - New Zealand vốn không phải quốc gia coi bóng đá là môn thể thao số 1. Người dân ở đây thích cricket và bóng bầu dục hơn. Do vậy trước World Cup nữ 2023, ban tổ chức cũng như FIFA đã lo ngại về tình trạng vé ế ẩm. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra ở các trận đấu khác, trừ đội tuyển Việt Nam.

Theo tờ New Zealand Herald, trận Việt Nam gặp Mỹ ghi nhận khoảng 41.000 CĐV đến Eden Park. Con số này chỉ thua chút ít so với lượng khán giả dự khán trận khai mạc World Cup nữ 2023 giữa New Zealand và Na Uy (42.000).

Con số 42.000 đã lập kỷ lục về lượng khán giả đến sân xem một trận đấu bóng đá (cả nam lẫn nữ) ở New Zealand. Kỷ lục trước đó chỉ là 35.194 người theo dõi trận play-off World Cup 2010 giữa chủ nhà và Bahrain.

Như vậy, với 41.000 người tới sân, màn so tài giữa Việt Nam và Mỹ đã lập cột mốc mới. Nó trở thành trận đấu nhiều khán giả thứ nhì trong lịch sử bóng đá New Zealand (cả nam lẫn nữ) và lập kỷ lục là trận đấu trung lập đông NHM nhất từ trước tới nay.

Và nó càng bỏ xa số lượng người đến xem các đội tuyển khác tại xứ Kiwi. Trận Tây Ban Nha thắng Costa Rica, có 23.000 người đến sân. Nên nhớ, con số này đã bao gồm 5.000 vé miễn phí mà FIFA tặng cho fan. Nhìn hai đội thi đấu, trên các khán đài người ta vẫn thấy số lượng khá lớn những chiếc ghế còn trống.

Hay trận Philippines gặp Thụy Sĩ chỉ có hơn 13.000 khán giả, đã bao gồm vé miễn phí. Theo thống kê thì 6 trận đầu diễn ra ở New Zealand (tính đến hết ngày 23/7) đón hơn 150.000 người đến sân và 27% trong số đó thuộc về trận Việt Nam gặp Mỹ.

Tờ New Zealand Herald viết: “Chứng kiến sân Eden Park chật ních khán giả hay trận khai mạc không còn một chỗ trống, ban tổ chức chắc chắn sẽ rất vui mừng. Xu hướng NHM mua vé đang tăng dần, khi trận New Zealand - Philippines ngày 25/7 sắp hết sạch vé. Đây là tín hiệu vui để giúp nước chủ nhà tránh khỏi cảnh ế ẩm trên các khán đài”.