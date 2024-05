Nhận định Liverpool vs Tottenham, 22h30 ngày 5/5: Còn nước, còn tát

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Tottenham, vòng 36 Ngoại hạng Anh. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. Liverpool gần như hết cơ hội vô địch, nhưng họ vẫn cần chiến thắng để nuôi hy vọng đến cùng.

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Tottenham

Từ chỗ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh và sáng cửa giành “cú ăn 4” ở mùa này, Liverpool lao dốc không phanh và đánh mất gần như tất cả trong tháng 4. Mọi chuyện bắt đầu từ trận hòa 2-2 trên sân Old Trafford của MU vào ngày 7/4. Đó là trận đấu mà Liverpool bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn và phải trả giá đắt.

Ngay sau đó, Liverpool thua sốc Atalanta 0-3 ngay tại sân nhà Anfield và bị loại ở tứ kết Cúp C2 châu Âu. Họ tiếp tục thua Crystal Palace cũng tại Anfield và tụt lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Man City và Arsenal. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng một tuần ngắn ngủi và kéo đội bóng của HLV Jurgen Klopp đi giật lùi.

Các vấn đề về lực lượng, phong độ của Liverpool bộc lộ rõ trong giai đoạn này. Trong 2 trận gần nhất, họ lần lượt thua Everton và hòa West Ham. Tính tổng cộng, The Kop chỉ giành được 5 từ 5 vòng đấu vừa qua, trong khi Arsenal và Man City đều giành 15 điểm tuyệt đối. Chuỗi kết quả này khiến Liverpool bị Man City bỏ xa 7 điểm và kém Arsenal 8 điểm. Với 3 trận còn lại trong tay, cơ hội cho The Kop lật ngược thế cờ gần như không tồn tại.

Nếu thắng Tottenham tối nay, Liverpool sẽ rút khoảng cách với Arsenal xuống còn 5 điểm nhưng họ đang kém xa đối thủ về hiệu số bàn thắng thua (+41 so với +60). Điều này có nghĩa Arsenal chỉ cần thêm 1 điểm là xem như đứng trên The Kop. Đó là chưa so sánh với Man City, đội vẫn còn 1 trận đấu bù.

Liverpool hiểu rõ điều đó, nhưng họ nhiều khả năng vẫn chiến đấu hết mình ở trận đấu hôm nay. Đây là một trong hai trận sân nhà cuối cùng của The Kop dưới thời HLV Jurgen Klopp, và họ có nhiều động lực để giành chiến thắng hơn 3 điểm đơn thuần.

Mâu thuẫn giữa HLV Jurgen Klopp và Mo Salah ở trận hòa 2-2 với West Ham đã nhanh chóng được giải quyết. Nếu không có gì bất ngờ, Salah sẽ được trở lại đội hình chính và đây là cơ hội để anh chuộc lỗi, lấy lại tình yêu của người hâm mộ Liverpool.

May mắn cho Liverpool cũng như cá nhân Salah khi đối thủ của họ, Tottenham đang khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Cho dù có đầy đủ lực lượng, nhưng Tottenham đã trải qua 3 trận thua liên tiếp trước Newcastle, Arsenal và Chelsea. Họ để thủng lưới 9 lần và chỉ ghi được 2 bàn. Đội bóng áo trắng phòng ngự tệ hại và dễ vỡ trận. Với phong độ như vậy, họ nhiều khả năng sẽ thua đậm tại Anfield.

Lịch sử đối đầu, phong độ Liverpool vs Tottenham

Thông tin lực lượng Liverpool vs Tottenham

Liverpool mất Conor Bradley và Diogo Jota vì chấn thương. Khả năng ra sân của Van Dijk còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Tottenham mất Destiny Udogie, Timo Werner và Manor Solomon vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Tottenham Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Konate, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Emerson; Bentancur, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son Dự đoán tỷ số: Liverpool 4-1 Tottenham