TPO - Xem trực tiếp nữ New Zealand vs nữ Philippines trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 12h30 ngày 25/7.

Thông tin trước trận đấu nữ New Zealand vs nữ Philippines

Tuyển nữ New Zealand đứng trước cơ hội làm nên lịch sử trong ngày thi đấu hôm nay. Sau khi giành chiến thắng sốc trước đội đứng thứ 12 thế giới Na Uy, Football Ferns sẽ đặt một chân vào vòng 1/8 nếu vượt qua “tân binh” Philippines.

Sau những gì đội bóng của HLV Jitka Klimková thể hiện trước Na Uy, họ được đánh giá cao hơn Philippines về mọi mặt. Ở trận này, số lượng người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đội chủ nhà hứa hẹn sẽ tăng vọt, và điều đó đương nhiên sẽ tạo ra thêm rất nhiều động lực cho họ quyết đấu.

Ở hướng ngược lại, tuyển nữ Philippines đã có màn trình diễn đầy quả cảm trong ngày ra quân khi chỉ thua Thụy Sĩ 0-2. Tuy nhiên, đại diện của Đông Nam Á có lẽ vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện và phát triển đội hình. Với 18 cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Mỹ, tuyển nữ Philippines có thể tạo ra khác biệt lớn với các đối thủ có nền tảng thể lực yếu hơn. Đáng tiếc, họ lại rơi vào bảng đấu của các đội tuyển nổi tiếng vượt trội về thể hình và sức mạnh, từ Thụy Sĩ cho đến Na Uy và New Zealand.

Tùy theo kết quả trận đấu giữa Na Uy và Thụy Sĩ vào lúc 15h00, cục diện bảng A World Cup nữ 2023 sẽ trở nên rõ ràng hơn sau ngày hôm nay.

Đơn vị sở hữu bản quyền World Cup nữ 2023 tại Việt Nam là VMG Media. Theo thông tin mới nhất của VMG Media, toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Việt Nam, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+…

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ New Zealand vs nữ Philippines trên các nền tảng của TV360, On Sports…

Link xem trực tiếp nữ New Zealand vs nữ Philippines (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/