Nhận định nữ New Zealand vs nữ Philippines, 12h30 ngày 25/7: Mở toang cửa đi tiếp

TPO - Nhận định bóng đá nữ New Zealand vs nữ Philippines - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khởi đầu ấn tượng, New Zealand được kỳ vọng sẽ thắng trận thứ hai để mở toang cửa vào vòng 1/8.