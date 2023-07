TPO - Xem trực tiếp Nữ New Zealand vs Nữ Na Uy trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023.

Thông tin trước trận đấu Nữ New Zealand vs Nữ Na Uy

Vào lúc 14h00 hôm nay, World Cup nữ 2023 sẽ chính thức khai mạc với trận đấu giữa chủ nhà New Zealand và nhà cựu vô địch Na Uy tại SVĐ Eden Park, Auckland. So sánh tương quan lực lượng và sức mạnh, New Zealand bị đánh giá thấp hơn Na Uy khá nhiều. Tuy nhiên, họ kỳ vọng lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của hàng nghìn người hâm mộ nhà.

Đây là VCK World Cup nữ thứ 6 của New Zealand. Trong 5 VCK trước đó, họ chưa từng giành chiến thắng và đương nhiên chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Cơ hội cho New Zealand tạo ra bất ngờ ở ngày khai mạc không cao, bởi lẽ họ cũng không có ngôi sao nào thực sự nổi trội.

Ngược lại, tuyển nữ Na Uy hướng đến mục tiêu giành chức vô địch thứ 2 trong lịch sử, cho dù điều này bị đánh giá là “viển vông”. Grasshoppers đã không giành được chiến thắng nào kể từ ngày 15/ 2 trước Uruguay ở Tournoi de France. Kể từ đó đến nay, họ đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng (hòa 2, thua 2). Dù vậy, họ vẫn được kỳ vọng sẽ có chiến thắng trước New Zealand, đội đã thua liểng xiểng trong giai đoạn tiền World Cup nữ 2023.

Xem trực tiếp Nữ New Zealand vs Nữ Na Uy trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Viettel (TV360) là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Ngoài ra, VTV Cab được tiếp sóng và trực tiếp các trận đấu qua các nền tảng của họ, bao gồm hệ thống kênh và ứng dụng On Sports.

Như vậy, người hâm mộ có thể xem trận đấu Nữ New Zealand vs Nữ Na Uy trên Truyền hình Quốc hội, TV360 hoặc VTVCab.

Link xem: https://quochoitv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen