‘Bom tấn’ của Chelsea đứt dây chằng, nghỉ thi đấu vô thời hạn

TPO - Trung vệ đắt giá của Chelsea, Wesley Fofana đã bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối và phải phẫu thuật. Hiện tại, The Blues vẫn chưa thể xác định trung vệ này phải nghỉ thi đấu bao lâu.

Mùa hè năm ngoái, Chelsea gây sốc khi bỏ ra tổng cộng 75 triệu bảng chiêu mộ Wesley Fofana từ Leicester City, qua đó biến anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử CLB. Thương vụ này cũng giúp Fofana có mức giá ngang bằng Van Dijk và chỉ kém kỷ lục hậu vệ đắt giá nhất thế giới của Harry Maguire.

Ở thời điểm đó, quyết định của Chelsea khiến người hâm mộ họ cũng phải ngỡ ngàng. Lý do vì Fofana đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2021/2022 do gãy chân. Khả năng trở lại đỉnh cao của trung vệ này là dấu hỏi lớn. Hơn nữa, The Blues đã cố gắng mua Fofana bằng mọi giá và trả giá quá cao sau khi liên tục bị Leicester City từ chối.

Những gì xảy ra sau đó cho thấy Chelsea đã phạm sai lầm lớn. Tại Stamford Bridge, Fofana thi đấu không tốt. Không những vậy, trung vệ người Pháp còn thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Ở mùa giải trước, anh chỉ có vỏn vẹn 20 trận đấu cho The Blues trên mọi đấu trường, bao gồm 15 trận ở Ngoại hạng Anh.

Những tưởng sự xuất hiện của HLV Pochettino sẽ giúp Fofana phát triển tiềm năng vốn có thì trung vệ này lại gặp hạn nặng. Ngay trong tuần đầu tiên tập trung trở lại với Chelsea, Fofana đã dính chấn thương đầu gối và bị gạch tên khỏi danh sách du đấu Mỹ.

Không những vậy, chấn thương của Fofana còn nặng hơn dự đoán ban đầu. Chelsea xác nhận trung vệ 22 tuổi này bị đứt dây chằng chéo trước và phải phẫu thuật. Chấn thương này khiến Fofana nghỉ thi đấu dài hạn và không hẹn ngày trở lại cụ thể. Thông thường, các cầu thủ cần từ 8 đến 10 tháng để hồi phục hoàn toàn sau khi phẫu thuật nối dây chằng.

Trước khi Chelsea báo tin, Fofana đã khóa toàn bộ tài khoản cá nhân trên mạng xã hội vì bị người hâm mộ The Blues “tấn công”, chỉ trích do chấn thương.