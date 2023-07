FIFA lên tiếng về vụ xả súng kinh hoàng trong ngày khai mạc World Cup nữ 2023

TPO - Trong ngày World Cup nữ 2023 khai mạc, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra ở Auckland/Tāmaki Makaurau, Aotearoa New Zealand khiến nhiều người thương vong. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lập tức lên tiếng về sự cố nghiêm trọng này.

Cảnh sát New Zealand xác nhận vụ xả súng tại trung tâm thành phố Auckland lúc 7h20 sáng ngày 20/7 (theo giờ địa phương) khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm 2 nạn nhân và 1 thủ phạm. Vụ việc xảy ra trong tòa nhà đang được xây dựng ở phía dưới Phố Queen, gần khu vực dành cho người hâm mộ World Cup nữ 2023. Đây cũng là địa điểm gần với khách sạn đóng quân của một số đội tuyển, bao gồm tuyển nữ Việt Nam và Mỹ.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra vào lúc 18h00, và trận khai mạc giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy sẽ bắt đầu lúc 19h00 hôm nay (theo giờ địa phương, 14h00 theo giờ Việt Nam). Vì vậy, vụ xả súng không chỉ khiến người hâm mộ mà các đội tuyển thi đấu ở New Zealand cũng cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, chính phủ New Zealand cho biết World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra theo dự kiến.

Trong khi đó, FIFA cũng lập tức có động thái về vụ việc nghiêm trọng này. Trên trang chủ, FIFA gửi lời chia buồn đến các nạn nhân đồng thời khẳng định trận khai mạc World Cup nữ 2023 không bị hoãn lại.

FIFA cho biết: “FIFA gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân đã thiệt mạng sau sự cố xảy ra sáng nay tại Auckland/Tāmaki Makaurau, Aotearoa New Zealand. Chúng tôi cảm thương và cầu nguyện cho những nạn nhân trong sự cố bi thảm này”.

“Ngay sau vụ việc, Chủ tịch Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura đã liên lạc với chính quyền Aotearoa New Zealand. FIFA cũng đã nói chuyện thường xuyên với các đội tham dự bị ảnh hưởng bởi sự cố này”.

“FIFA được thông báo rằng đây là một sự cố đơn lẻ không liên quan đến hoạt động bóng đá và trận khai mạc tối nay tại Eden Park sẽ diễn ra như kế hoạch. Giờ mở cửa của khu vực dành cho người hâm mộ World Cup nữ 2023 tại trung tâm thành phố Auckland/ Tāmaki Makaurau sẽ được xác nhận trong thời gian tới”.