Vụ xả súng tại New Zealand: Đội nữ Việt Nam an toàn, tập luyện bình thường

TPO - Kế hoạch và lịch trình của đội tuyển nữ Việt Nam không thay đổi, sau khi diễn ra vụ nổ súng kinh hoàng tại nơi đóng quân của đội ở TP.Auckland (New Zealand), đồng thời cũng là địa điểm diễn ra lễ khai mạc World Cup 2023.

Trong ngày khai mạc World Cup nữ 2023, một vụ xả súng đã xảy ra ở trung tâm thành phố Auckland lúc 7h20 sáng ngày 20/7 (theo giờ địa phương) khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm 2 nạn nhân và 1 thủ phạm, nhiều người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra trong tòa nhà đang được xây dựng ở Phố Queen, chỉ cách khu vực dành cho người hâm mộ (fan zone) World Cup nữ 2023 một quãng ngắn, cách khách sạn Sofitel nơi đội tuyển nữ Mỹ ở vài trăm mét và không xa nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đây là một tin sốc bởi chỉ vài tiếng nữa, Auckland sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup nữ 2023. Sau đó, trận khai mạc giữa đội chủ nhà New Zealand và đội tuyển Na Uy sẽ diễn ra. Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ nỗi lo lắng về sự an toàn của các cô gái Việt Nam tại New Zealand.

Liên quan đến vụ việc, một quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho Tiền Phong biết, đến sáng nay thông tin từ TP.Auckland cho biết ban huấn luyện và toàn đội vẫn an toàn sau vụ việc. Chính quyền địa phương nói đây là vụ việc riêng rẽ và bộc phát nên sẽ không gây ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức World Cup. Kế hoạch và lịch trình của đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ không thay đổi.

"An ninh và an toàn của toàn đội sẽ được tăng cường nghiêm ngặt. Một cán bộ an ninh chuyên trách từ cơ quan cảnh sát địa phương được bố trí theo sát các hoạt động của đội tuyển, kết hợp cùng các nhân viên an ninh túc trực 24/7 tại các địa điểm như khách sạn, sân tập,…", vị quan chức này cho biết.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra vào lúc 18h00, và trận khai mạc giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy sẽ bắt đầu lúc 19h00 hôm nay (theo giờ địa phương, 14h00 theo giờ Việt Nam).