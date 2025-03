Nhận định MU vs Arsenal, 23h30 ngày 9/3: Trận chiến vì lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá trận MU vs Arsenal, vòng 28 Premier League 2024/25, lúc 23h30 ngày 9/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Mốc son đang chờ đợi cả MU vs Arsenal trong trận đại chiến tại Old Trafford. Một chiến thắng sẽ giúp Quỷ đỏ cán mốc 100 trận thắng trước Pháo thủ trên mọi đấu trường. Trong khi đó, đội bóng phía Bắc London có cơ hội lần đầu tiên giành hai chiến thắng liên tiếp tại Old Trafford trong kỷ nguyên Premier League.