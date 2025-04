Nhận định Hải Phòng vs Quy Nhơn Bình Định,19h15 ngày 18/4: Cơ hội bứt phá

TPO - Nhận định bóng đá trận Hải Phòng vs Bình Định, vòng 19 LPBank V.League 2024/25, lúc 19h15 ngày 18/4. Được chơi trên sân nhà Lạch Tray, CLB Hải Phòng đang rất quyết tâm đòi món nợ thất bại trong trận lượt đi trước Quy Nhơn Bình Định.

Nhận định trận đấu

Với vị trí tương đối an toàn hơn so với đối thủ khi đang sở hữu 21 điểm sau 18 trận, đội bóng đất Cảng rõ ràng đang nắm trong tay lợi thế. Khoảng cách 5 điểm so với Bình Định là một chênh lệch đáng kể, nhưng chưa đủ để Hải Phòng có thể yên tâm, đặc biệt trong bối cảnh mùa giải vẫn còn đến 8 vòng đấu nữa (tính cả vòng này).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng vẫn giữ được hình ảnh của một đội bóng giàu cá tính và lối chơi máu lửa, nhất là mỗi khi thi đấu tại “chảo lửa” Lạch Tray. Đây không chỉ là nơi tiếp lửa tinh thần cho các cầu thủ, mà còn thường xuyên chứng kiến những chiến thắng quan trọng của đội chủ nhà. Trận đấu sắp tới là cơ hội vàng để Hải Phòng vừa “đòi nợ” thất bại ở lượt đi, vừa nới rộng khoảng cách với chính Bình Định – một đối thủ đang rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng.

Ở phía đối diện, Quy Nhơn Bình Định sau quãng thời gian sa sút đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Chiến thắng ngay trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam ở vòng trước là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần chiến đấu của đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng.

Ba điểm quý giá ấy không chỉ giúp Bình Định cắt đứt chuỗi 9 trận không biết mùi chiến thắng, mà còn rút ngắn cách biệt với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là SLNA xuống còn 2 điểm – một động lực lớn để họ tiếp tục hy vọng trong cuộc đua sinh tồn.

Tuy nhiên, chuyến hành quân ra Bắc lần này sẽ là thử thách thực sự với Bình Định. Họ sẽ phải dốc toàn lực như cái cách đã từng thể hiện khi đánh bại Quảng Nam nếu muốn giành được ít nhất 1 điểm từ tay Hải Phòng. Một trận đấu có điểm không chỉ là cứu cánh về mặt vị trí, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho chặng đường còn lại.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Hải Phòng thắng 1, hòa 2, thua 2. Ở trận lượt đi mùa giải 2024/25, Bình Định đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà Quy Nhơn nhờ bàn thắng duy nhất của Alisson ở phút 17.

Hải Phòng đang có phong độ ổn định, đặc biệt trên sân nhà với chuỗi 3 trận bất bại gần nhất tại Lạch Tray (thắng 2, hòa 1).

Trong khi đó, Bình Định sau chiến thắng quan trọng trước Quảng Nam đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh, nhưng vẫn thiếu sự ổn định trong các chuyến làm khách (chỉ thắng 1 trong 5 trận sân khách gần đây).

Tình hình lực lượng

Hải Phòng không có sự vắng mặt đáng chú ý nào.

Trong khi đó, Bình Định không có sự phục vụ của đội trưởng Cao Văn Triền cùng hậu vệ Trần Trung Hiếu vì án treo giò.

Đội hình dự kiến: Hải Phòng: Văn Toản, Bicou, Trung Hiếu, Văn Tới, Nhật Minh, Hoàng Nam, Hữu Sơn, Việt Hưng, Văn Tú, Lucao, Friday. Bình Định: Tuấn Linh, Hoài Dương, Salaza, Văn Khoa, Hoàng Minh, Đức Huy, Hồng Quân, Văn Triền, Pinto, Ngọc Tín, Rodrigo. Dự đoán kết quả: Hải Phòng 2-1 Bình Định FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn