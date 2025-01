Nhận định Bình Dương vs Bình Định, 18h00 ngày 17/1: Khó lường nơi đất Thủ

TPO - Nhận định bóng đá Bình Dương vs Bình Định, LPBank V-League 2024/25 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vòng đấu thứ 10 giải vô địch quốc gia sẽ bắt đầu bằng 2 trận đấu vào chiều nay, HAGL đấu TPHCM và Bình Dương so tài Bình Định. Với cặp đấu Bình Dương vs Bình Định, 2 đội bóng này được đánh giá là có sức mạnh tương đương và chắc chắn màn đọ sức sẽ khó lường.