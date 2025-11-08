Nhạc sĩ 'Con đường đến trường' nguy kịch

TPO - Theo thông tin từ MC Quỳnh Hoa, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hiện điều trị tại Khoa Cấp cứu hồi sức thuộc Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) với tình trạng sức khỏe xấu do mắc nhiều bệnh.

Quỳnh Hoa cho biết sức khỏe của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hiện nay khá xấu, theo gia đình cho biết cả tháng nay nhạc sĩ không ăn uống gì được mà phải đặt ống, bơm thức ăn trực tiếp vào dạ dày.

Hiện anh đang bị nhiều căn bệnh cùng lúc như viêm phổi, suy đa tạng, tiểu đường, huyết áp… Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hiện chỉ còn nặng hơn 30 kg.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là một trong những nhạc sĩ tài hoa tại TPHCM. Từ năm 1977, khi còn là sinh viên Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, ông đã theo học lớp sáng tác ca khúc ở Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM. Sau đó ông trở thành hội viên của Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Thành Đoàn. Ông tốt nghiệp bậc đại học - Nhạc viện TPHCM, Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy (năm 1998).

Năm 1991, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương làm Trưởng phòng Văn hóa nghệ thuật rồi Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2017.

Trong sự nghiệp sáng tác, Phạm Đăng Khương đã để lại dấu ấn với nhiều ca khúc được người nghe yêu thích như Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước, Con đường đến trường, Gặp mùa xuân qua đây…

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương tại Tết Việt Nam trên đất Mỹ.

Nhiều ca khúc đã giành được những giải thưởng lớn như Mãi mãi tuổi 20 được trao Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chỉ có một con đường đoạt giải A cuộc vận động sáng tác cho tuổi trẻ của Thành Đoàn TPHCM, Từ trái tim đến trái tim giải A trong cuộc thi ca khúc về đám cưới do Thành Đoàn TPHCM tổ chức.

Ngoài ra Phạm Đăng Khương đã tham gia biên tập và thực hiện nhiều đêm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Văn Thương, Xuân Hồng, Hoàng Hiệp, Phạm Trọng Cầu, Ngô Huỳnh, Diệp Minh Tuyền, Phạm Minh Tuấn, Thế Bảo, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn... tại TPHCM gây tiếng vang lớn với người yêu nhạc.

Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ tham gia làm các bộ phim về du lịch.

Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương không ngừng nghỉ ngơi mà tiếp tục hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực khác như làm các bộ phim du lịch trên đất Mỹ và nhiều nước châu Âu, xây dựng các dự án âm nhạc như tuyển tập bài hát thiếu nhi Mười hai con giáp, tuyển tập 50 ca khúc về lịch sử Việt Nam.

Nhạc sĩ còn tham gia viết sách và đã xuất bản được 2 cuốn sách là tập sách ảnh nghệ thuật Lang thang miền thùy dương (NXB Hội Nhà văn 2022) và tập du ký Chuyện trời ơi đất hỡi (NXB Hội Nhà văn 2017).