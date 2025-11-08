Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Nhạc sĩ 'Con đường đến trường' nguy kịch

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thông tin từ MC Quỳnh Hoa, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hiện điều trị tại Khoa Cấp cứu hồi sức thuộc Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) với tình trạng sức khỏe xấu do mắc nhiều bệnh.

Quỳnh Hoa cho biết sức khỏe của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hiện nay khá xấu, theo gia đình cho biết cả tháng nay nhạc sĩ không ăn uống gì được mà phải đặt ống, bơm thức ăn trực tiếp vào dạ dày.

Hiện anh đang bị nhiều căn bệnh cùng lúc như viêm phổi, suy đa tạng, tiểu đường, huyết áp… Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hiện chỉ còn nặng hơn 30 kg.

489728126-24069779612622818-3076373239256838091-n.jpg
Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là một trong những nhạc sĩ tài hoa tại TPHCM. Từ năm 1977, khi còn là sinh viên Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, ông đã theo học lớp sáng tác ca khúc ở Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM. Sau đó ông trở thành hội viên của Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Thành Đoàn. Ông tốt nghiệp bậc đại học - Nhạc viện TPHCM, Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy (năm 1998).

Năm 1991, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương làm Trưởng phòng Văn hóa nghệ thuật rồi Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2017.

Trong sự nghiệp sáng tác, Phạm Đăng Khương đã để lại dấu ấn với nhiều ca khúc được người nghe yêu thích như Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước, Con đường đến trường, Gặp mùa xuân qua đây

pham-dang-khuong-001.jpg
Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương tại Tết Việt Nam trên đất Mỹ.

Nhiều ca khúc đã giành được những giải thưởng lớn như Mãi mãi tuổi 20 được trao Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chỉ có một con đường đoạt giải A cuộc vận động sáng tác cho tuổi trẻ của Thành Đoàn TPHCM, Từ trái tim đến trái tim giải A trong cuộc thi ca khúc về đám cưới do Thành Đoàn TPHCM tổ chức.

Ngoài ra Phạm Đăng Khương đã tham gia biên tập và thực hiện nhiều đêm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Văn Thương, Xuân Hồng, Hoàng Hiệp, Phạm Trọng Cầu, Ngô Huỳnh, Diệp Minh Tuyền, Phạm Minh Tuấn, Thế Bảo, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn... tại TPHCM gây tiếng vang lớn với người yêu nhạc.

505487967-3562377237227563-5997167621568859453-n.jpg
Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ tham gia làm các bộ phim về du lịch.

Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương không ngừng nghỉ ngơi mà tiếp tục hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực khác như làm các bộ phim du lịch trên đất Mỹ và nhiều nước châu Âu, xây dựng các dự án âm nhạc như tuyển tập bài hát thiếu nhi Mười hai con giáp, tuyển tập 50 ca khúc về lịch sử Việt Nam.

Nhạc sĩ còn tham gia viết sách và đã xuất bản được 2 cuốn sách là tập sách ảnh nghệ thuật Lang thang miền thùy dương (NXB Hội Nhà văn 2022) và tập du ký Chuyện trời ơi đất hỡi (NXB Hội Nhà văn 2017).

Trọng Thịnh
#Phạm Đăng Khương #con đường đến trường #nguy kịch #cấp cứu #nhạc sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục