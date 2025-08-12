Nhà Xinh khai trương thêm cửa hàng tại Hà Nội: Diện mạo đột phá thể hiện bước đi chiến lược

Nhà Xinh, thương hiệu nội thất Việt ra đời từ 1999, vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng bằng việc khai trương cửa hàng mới tại Hà Nội.

Diễn ra vào ngày 08/08/2025 với sự tham dự của hàng trăm khách mời đặc biệt, sự kiện khai trương không chỉ là lời khẳng định về tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư bài bản của thương hiệu nhằm mang đến trải nghiệm vượt trội, giữ vững vị thế tiên phong trên thị trường.

Không gian diện mạo mới ấn tượng

Sự kiện khai trương cửa hàng Nhà Xinh tại Sun Grand City Ancora, số 3 Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã trở thành tâm điểm của những người yêu nội thất trong tuần vừa qua. Không chỉ là một buổi lễ thông thường, Nhà Xinh đã biến không gian trưng bày thành một trải nghiệm sống động, nơi khách hàng có thể khám phá từng khu vực với các sản phẩm được sắp đặt tinh tế.

Không gian mới đầy cảm hứng

Màu sắc ấn tượng, ánh sáng hài hòa và các thiết kế đa dạng đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo, giúp khách hàng dễ dàng hình dung và lựa chọn giải pháp nội thất phù hợp với phong cách sống của mình. Từ bộ sofa êm ái mời gọi những giây phút thư giãn, đến bàn ăn sang trọng khơi gợi các bữa tiệc ấm cúng, mỗi món đồ đều được Nhà Xinh chăm chút, thể hiện sự tinh xảo trong từng chi tiết.

Logo mới: Tái định vị và triết lý bền vững

Điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện chính là màn ra mắt logo mới. Thiết kế tối giản, hiện đại và tinh tế hơn đã thể hiện một Nhà Xinh sẵn sàng đổi mới để dẫn đầu xu hướng. Tuyên ngôn "Tổ ấm của người tinh tế" vốn đã quen thuộc nay càng được khẳng định mạnh mẽ, củng cố vị thế của thương hiệu trên thị trường.

Hơn 200 khách mời tham dự sự kiện

Sự kiện còn mang đến những trải nghiệm đa giác quan ấn tượng. Khách mời được thưởng thức tiệc ẩm thực, âm nhạc sống động và tham gia các workshop đặc biệt. Từ trải nghiệm mùi hương độc đáo, giúp tìm kiếm "hương thơm" cho tổ ấm, cho đến việc chứng kiến tận mắt quy trình may túi da thủ công từ các nghệ nhân điêu luyện, tất cả đều tạo nên một dấu ấn khó quên, kết nối khách hàng với giá trị nghệ thuật đích thực.

Khách hàng cũng được giới thiệu không gian được làm mới của cửa hàng BoConcept, một thương hiệu nội thất nổi tiếng từ Đan Mạch đang được kinh doanh tại Việt Nam bởi AKA Furniture - đơn vị chủ quản thương hiệu Nhà Xinh.

Đặc quyền thành viên đột phá: Kết nối sâu sắc

Nhân dịp này, Nhà Xinh cũng chính thức nâng cấp chương trình thành viên (Membership) với những đặc quyền hấp dẫn. Chương trình mới được xây dựng như một hệ sinh thái dành cho khách hàng thân thiết.

Thành viên sẽ được tích điểm, nhận quà tặng sinh nhật, và đặc biệt là được mời tham dự các workshop, sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới. Đây là bước đi chiến lược của Nhà Xinh nhằm cá nhân hóa trải nghiệm và xây dựng mối quan hệ bền vững với những người đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng thương hiệu.

Sự kiện khai trương cửa hàng Lương Yên và sự đổi mới của Nhà Xinh không chỉ là một cột mốc đáng nhớ, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về chiến lược phát triển của cả công ty AKA Furniture. Với một hệ sinh thái đa dạng gồm các thương hiệu hàng đầu như Nhà Xinh tinh tế, BoConcept đẳng cấp quốc tế và nhiều thương hiệu uy tín khác, AKA Furniture cam kết mang đến những giải pháp sống toàn diện và không ngừng nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Sự kiện này chính là bước khởi đầu cho một hành trình mới, nơi AKA tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng khách hàng kiến tạo nên những tổ ấm không chỉ tinh tế mà còn đẳng cấp.

