Nhà nông tại 13 tỉnh ĐBSCL nhận quà 5,5 tỷ đồng từ Bayer

Giữa tháng 2/2025, nhiều nông dân tại Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng… bất ngờ nhận được quà tặng là xe máy, tủ lạnh, loa, thẻ cào điện thoại… khi mua các sản phẩm bảo vệ thực vật của Bayer Việt Nam. Tổng giá trị quà tặng lên đến 5,5 tỷ đồng.

Những nhà nông may mắn của Bayer

Trở lại công việc đồng áng sau kỳ nghỉ Tết, vào một ngày thường nhật, anh Huỳnh Nhựt Quang ở Đồng Tháp đến đại lý Bayer gần nhà để mua thuốc bảo vệ thực vật. Anh mua về Nativo 750 WG và Vayego 200SC, đây là hai sản phẩm bảo vệ thực vật nổi bật của Bayer, được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp trên thế giới.

Thú vị hơn, ngoài việc giúp bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh hại một cách hiệu quả, tiết kiệm, khi mua sản phẩm này, anh Quang nhận được phiếu cào đi kèm để tham gia chương trình “Cào Nhanh Tay, Trúng Quà Ngay” với những phần quà hấp dẫn do Bayer dành tặng cho quý bà con nông dân đầu năm mới. Anh Quang làm theo hướng dẫn trên phiếu cào, không trúng ở Cơ hội 1, anh đã tham gia Cơ hội 2. Và niềm vui như vỡ oà, anh Quang không ngờ rằng, mình là một trong 10 chủ nhân của giải nhất là chiếc xe máy Honda AirBlade 125 cc 2024 bản đặc biệt.

Đây là câu chuyện có thật của những người nông dân may mắn như anh Huỳnh Nhựt Quang (Đồng Tháp) và nhiều người khác như: anh Đỗ Văn Hiếu (Kiên Giang), anh Kim Ngọc Trung (Sóc Trăng) Đỗ Văn Kha (An Giang) trong những ngày đầu năm mới. Đây là bốn chủ nhân đầu tiên của 10 giải thưởng cao nhất là xe máy Honda AirBlade 125 cc 2024 bản đặc biệt trong chương trình “Cào Nhanh Tay, Trúng Quà Ngay” do Bayer tổ chức từ nay đến hết ngày 31/03/2025. Các chủ nhân đầu tiên của giải nhì, ba cũng đã lần lượt lộ diện. Bên cạnh các giải thưởng lớn, quý nhà nông còn có cơ hội nhận ngay thẻ cào điện thoại 10 nghìn đồng nhanh chóng khi trúng giải khuyến khích, hơn 100 ngàn thẻ cào điện thoại đã được trao tới bà con nông dân như một hình thức “lì xì may mắn” đầu năm mới.

Bayer dành tặng 5,5 tỷ đồng cho quý nhà nông 13 tỉnh ĐBSCL

Không khí của chương trình “Cào Nhanh Tay, Trúng Quà Ngay” đang sôi động hơn bao giờ hết. Những giải thưởng đầu tiên đã thắp lên niềm hi vọng rộn rã cho rất nhiều nhà nông tham gia sân chơi. Diễn ra từ nay đến hết 31/3/2025, cơ cấu giải thưởng của chương trình gồm: 10 giải nhất là xe máy Honda AirBlade 125 cc 2024 phiên bản đặc biệt, 15 giải nhì là Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít, 30 giải ba là loa JBL Partybox 110 và 453.023 giải khuyến khích là thẻ nạp điện thoại 10 ngàn đồng nạp ngay vào tài khoản của quý nông dân. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 5,5 tỷ đồng.

Cách thức tham dự sân chơi rất đơn giản, trong thời gian diễn ra chương trình, chỉ cần mua các sản phẩm Nativo 75 WG (120g, 60g, 10g) hoặc Vayego 200SC (50ml, 75ml) có kèm thẻ cào khuyến mãi, quý nông dân sẽ có cơ hội rinh về những giải thưởng giá trị nói trên.

Quý nhà nông có 2 cơ hội trúng giải với thẻ cào khuyến mãi nhận được khi mua hàng. Ở lần 1, khi cào trực tiếp, kết quả trúng thưởng sẽ hiển thị ngay trên thẻ cào. Nếu trúng thưởng, quý nhà nông cần làm theo hướng dẫn để nhận giải từ ban tổ chức. Nếu chưa thắng giải, quý nhà nông tiếp tục dùng điện thoại thông minh quét mã QR trên thẻ cào để tìm kiếm cơ hội thắng cuộc lần 2.

Mọi thông tin thắng giải của người chơi được hệ thống xác thực mã dự thưởng tham gia ghi nhận và đăng tải công khai tại trang https://caonhanhtay.vn/.

Ông Phan Châu Phúc Sinh – Giám đốc kinh doanh khu vực Miền Nam và Tây Nguyên, đại diện Bayer Crop Science Vietnam, chia sẻ: "Thông qua chương trình “Cào Nhanh Tay, Trúng Quà Ngay”, Bayer mong muốn khuyến khích nông dân sử dụng các giải pháp bảo vệ cây trồng hiệu quả, tăng năng suất, giảm chi phí, tạo động lực để quý nhà nông tiếp tục phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn mang đến những món quà tri ân, góp thêm niềm vui trong mùa xuân mới, chào đón vụ mùa bội thu sắp tới."

Chương trình “Cào Nhanh Tay, Trúng Quà Ngay” không chỉ là lời tri ân từ Bayer mà còn là cơ hội để nhà nông tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao, giúp nâng cao năng suất cây trồng. Sự thành công của chương trình thể hiện rõ cam kết của Bayer trong việc đồng hành và hỗ trợ nhà nông trên hành trình phát triển nông nghiệp bền vững.

Để biết thêm chi tiết về chương trình, truy cập ngay https://caonhanhtay.vn/ , tổng đài 19003209 hoặc liên hệ đại lý Bayer gần nhất.