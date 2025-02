Nhà máy điện mặt trời được 'tạo điều kiện' hoàn thuế 145 tỷ đồng không đúng quy định

TPO - Theo cơ quan truy tố, bị can Phan Văn Sang biết rõ Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 không đủ điều kiện để được hoàn thuế Giá trị gia tăng nhưng vì muốn tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp nên Sang lập, ký biên bản kiểm tra thuế, phiếu đề xuất và tờ trình để trình cấp trên ký quyết định hoàn 145 tỷ đồng thuế cho doanh nghiệp không đúng quy định.

Cán bộ thuế tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp

Ban hành cáo trạng vụ án gây thiệt hại 1.043 tỷ đồng tại Tập đoàn Điện lực (EVN), Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 4 cựu cán bộ của Cục thuế tỉnh Bình Phước, gồm các ông: Nguyễn Duy Khánh, cựu Cục phó; Trần Văn Định, cựu Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Phạm Quang Vinh, cựu Phó phòng Thanh tra kiểm tra 1; Phan Văn Sang, cựu công chức Phòng Thanh tra kiểm tra 3, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong 4 bị can có Phan Văn Sang từng bị TAND tỉnh Bình Phước phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", đã được xóa án tích.

Cáo trạng xác định, từ ngày 11/12/2020 - 18/12/2020, Phan Văn Sang, Trần Văn Định, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Duy Khánh, được phân công thẩm định, đề xuất, ký quyết định hoàn thuế Giá trị gia tăng và Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước cho Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3.

Viện kiểm sát cho rằng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phan Văn Sang biết rõ Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 được xây dựng tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, không đủ điều kiện để được hoàn thuế Giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

“Nhưng vì muốn tạo điều kiện không chính đáng cho Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3 được hoàn thuế, nên Sang lập, ký biên bản kiểm tra thuế, phiếu đề xuất và tờ trình để bị can Trần Văn Định phê duyệt, chuyển phòng pháp chế thẩm định, rồi trình Nguyễn Duy Khánh ký quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước cho công ty”, Viện kiểm sát nêu.

Theo Viện kiểm sát, hành vi của nhóm cán bộ thuế Bình Phước nêu trên là trái với quy định Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Cá nhân Phan Văn Sang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ. Việc này dẫn đến Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3 được hoàn 145 tỷ đồng thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Đối với ba bị can Trần Văn Định, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Duy Khánh, Cơ quan truy tố cáo buộc, cả 3 không thực hiện hết chức trách nhiệm vụ được giao, không kiểm tra tính pháp lý của dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 có đủ điều kiện để được hoàn thuế Giá trị gia tăng hay không...

Hiện khoản khoản thuế Giá trị gia tăng hơn 145 tỷ đồng Cục Thuế tỉnh Bình Phước hoàn trả cho Công ty Cổ phần Năng Lượng Lộc Ninh 3 không đúng quy định, đã được doanh nghiệp nộp lại vào ngân sách nhà nước.

Tiếp tục điều tra hành vi đưa tiền của lãnh đạo doanh nghiệp

Liên quan đến vụ án, lời khai của bị can Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) được nêu trong cáo trạng cho thấy, quá trình xây dựng dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, bị can Vượng đã nhận số tiền 1,5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tâm Thịnh (Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam) và nhân viên của ông Thịnh. Mục đích việc đưa tiền vì muốn tạo điều kiện cho dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 UScents/kWh.

Tuy nhiên, cáo trạng xác định ông Nguyễn Tâm Thịnh - người bị cho là nhiều lần đưa tiền cho ông Vượng lại không thừa nhận việc đưa tiền.

Viện kiểm sát cho hay, do thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa thu thập được đủ tài liệu chứng minh và kết luận, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách nội dung trên để tiếp tục điều tra làm rõ ở giai đoạn sau.