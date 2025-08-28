Nhà mái ngói lưu giữ “nếp nhà xưa” trong phố ở Nghệ An

TPO - Giữa khu phố náo nhiệt của Nghệ An, ngôi nhà hiện lên như một khoảng lặng bình yên, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ. Hình ảnh mái ngói đỏ dốc theo dáng chữ A từ lâu đã trở nên quen thuộc trong ký ức của nhiều người dân Việt Nam.

Một ngôi nhà với mái ngói đỏ au, hiên gỗ mộc mạc và khoảng sân phủ bóng cây mang đậm hơi thở làng quê Việt. Ngôi nhà không mang dáng vẻ phô trương mà được thiết kế một cách khiêm nhường dựa trên những mô phỏng về câu chuyện ký ức của gia chủ, về chiều sâu văn hoá, sự kết nối bền vững giữa con người với không gian sống.

Giữa khu phố náo nhiệt của Nghệ An, ngôi nhà hiện lên như một khoảng lặng bình yên, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ. Hình ảnh mái ngói đỏ dốc theo dáng chữ A từ lâu đã trở nên quen thuộc trong ký ức của nhiều người dân Việt Nam. Mái ngói là hiện thân cho sự mộc mạc, chân quê, sự êm đềm và gần gũi. Trong cái nền truyền thống ấy, những khung cửa kính vòm lớn xuất hiện tựa như điểm nhấn đầy tinh tế.

Ngôi nhà sở hữu "đường cong" mềm mại, mở ra khoảng trời đầy nắng và gió. Cánh cổng sắt sơn đen nhám được thiết kế tối giản. Thay vì lát gạch kín sân trước, kiến trúc sư và chủ nhà đã tạo ra lối đi lát đá tự nhiên uốn lượn giữa thảm cỏ xanh.

Hai bên sân là những những bụi cây xanh mát vừa đủ để mang lại cảm giác riêng tư, nhẹ nhàng vừa tạo không gian tách biệt khỏi guồng quay gấp gáp bên ngoài.

Bước qua khoảng sân là một hiên nhà nhỏ. Mái hiên lợp ngói được chống bằng hàng cột gỗ thô mộc, vừa tạo bóng mát, vừa làm mềm đi ranh giới giữa trong và ngoài. Nơi đây, chỉ cần một bộ bàn ghế đơn giản đã có thể trở thành nơi thư giãn, thưởng trà cho gia chủ.

Điểm nổi bật ở Mai House là kết hợp khéo léo giữa truyền thống và hiện đại. Vật liệu gỗ, đá, kính được kết hợp hài hoà, vừa mộc mạc vừa gần gũi lại vừa sang trọng và tinh tế.

Mỗi chi tiết đều phản ánh sự chỉn chu và tâm huyết của kiến trúc sư lẫn gia chủ, từ hiên gỗ, sân cỏ cho tới những khung cửa vòm đón sáng. Đây không phải là công trình để phô trương mà là một "ngôi nhà xưa" mới được tạo, nơi gia chủ tìm thấy bình yên, sự ấm áp và mối liên kết bền vững giữa con người với không gian sống.

Trong bức tranh đô thị đầy gấp gáp, Mai House giống như một nốt trầm, khiêm nhường nhưng sâu lắng. Nơi đây giữ lại một khoảng trời riêng – nơi ký ức, văn hóa và thiên nhiên giao hòa trong từng nhịp sống thường ngày.