Nhà hàng bị ngập lụt ở Thái Lan trở thành 'hiện tượng mạng' thế giới

TPO - Một nhà hàng ven sông ở miền Trung Thái Lan những ngày này trở thành điểm đến gây sốt trên mạng xã hội khi mang đến trải nghiệm có một không hai: Vừa ăn trưa vừa để đàn cá sống tung tăng bơi quanh chân trong làn nước lũ.

Theo AP, Pa Jit - nhà hàng nằm bên sông Tha Chin thuộc tỉnh Nakhon Pathom, cách Bangkok khoảng 30 km - đã chật kín thực khách kể từ khi con sông lân cận tràn bờ cách đây 11 ngày. Trong dòng nước nâu đục gợn sóng, du khách không chỉ thưởng thức món súp cá, mì gà mà còn thích thú tạo dáng, quay video cảnh cá tranh nhau đớp mồi.

Nhân viên phục vụ đi ủng, nhẹ nhàng lội nước mang đồ ăn từ bàn này sang bàn khác. Trẻ em cười vang khi những chú cá sông lách qua đùi, tạo nên khung cảnh vừa hỗn loạn vừa vui nhộn. “Tôi nghĩ điều này tốt vì có thể đưa trẻ em đến đây. Chúng sẽ bớt khó chịu khi nhìn thấy cá”, Chomphunuth Khantaniti (29 tuổi) chia sẻ với AP.

Thực khách tại nhà hàng Pa Jit thưởng thức bữa ăn trong khi cá bơi lội trong lối đi do lũ lụt từ sông Tha Chin (Thái Lan). Ảnh: AP.



Bà Pornkamol Prangprempree - chủ nhà hàng Pa Jit - cho biết cơ sở của bà đã phục vụ thực khách ven sông suốt hơn 30 năm. Khi bị ngập lần đầu cách đây bốn năm, bà từng nghĩ chắc chắn sẽ không còn khách. Nhưng mọi thứ thay đổi sau một bài đăng trên mạng xã hội khoe cảnh đàn cá bơi giữa lối đi. Ngay sau đó, rất nhiều người đổ đến đây ăn.

Lũ lụt bất thường thậm chí giúp doanh thu nhà hàng tăng gấp đôi, từ khoảng 10.000 baht (309 USD) lên 20.000 baht (618 USD) mỗi ngày.

Tuy tạo nên hiện tượng tích cực cho một doanh nghiệp nhỏ, lũ lụt vẫn đang gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực khác của Thái Lan. Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, kể từ cuối tháng 7, có 12 người thiệt mạng và hai người mất tích do lũ. Hôm 14/11, báo cáo cho biết hơn 480.000 người ở 13 tỉnh, đặc biệt là ở miền Bắc và miền Trung nước này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Pa Jit có thể sẽ tiếp tục bị ngập thêm vài tuần nữa do thủy triều dâng và cuối mùa gió mùa đẩy mực nước lên cao. Thành công của nhà hàng chỉ là một điểm sáng giữa bức tranh rộng lớn hơn đầy khó khăn của cộng đồng.

TTW cho biết, sự lan tỏa của Pa Jit bắt nguồn từ một bài đăng duy nhất trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành trào lưu. Những video, hình ảnh cá bơi giữa các bàn ăn được chia sẻ liên tục, biến nhà hàng thành “điểm đến phải check-in”. Câu chuyện cho thấy sức mạnh truyền thông số có thể thay đổi vận mệnh của một cơ sở nhỏ như thế nào.

Hiệu ứng lan truyền trên mạng không chỉ kéo khách đến đông nghịt mà còn giúp Pa Jit duy trì vị thế một trong những địa điểm độc đáo nhất Thái Lan hiện nay. Giữa thiên tai, nhà hàng đã tìm cách thích nghi, biến thách thức thành lợi thế, minh chứng cho khả năng ứng biến linh hoạt của các doanh nghiệp địa phương.

Dù lũ lụt tiếp tục đe dọa sinh kế ở nhiều nơi, câu chuyện của Pa Jit vẫn mang lại chút lạc quan cho ngành du lịch Đông Nam Á vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và lũ lụt; rằng trong khó khăn, đôi khi cơ hội lại nổi lên từ chính những điều tưởng như bất lợi nhất.