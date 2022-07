Nhà đầu tư để 70.000 nghìn tỷ 'nằm chờ' tại các công ty chứng khoán

Theo số liệu từ nền tảng phân tích dữ liệu FiinTrade, số dư tiền gửi của NĐT hiện vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước COVID-19, hay thậm chí so với thời điểm cuối quý 1/2021 khi VN-Index cũng ở vùng 1.200 điểm như hiện nay.

Tuy nhiên, đây vẫn là quý có số dư tiền gửi giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2020, giảm 14,4 nghìn tỷ đồng (tương đương -17%) so với cuối quý 1, chủ yếu do NĐT rút tiền ra.

Quý 2/2022, NĐT bán ròng khoảng 7,2 nghìn tỷ đồng trên HoSE, là mức bán ròng mạnh nhất cho 1 quý kể từ khi COVID-19 khởi phát (đầu năm 2020). Điều này cho thấy dòng tiền đã rút ra khỏi thị trường chứng khoán tương đối mạnh.

Thống kê của FiinTrade từ báo cáo tài chính quý 2/2022 của hơn 30 công ty chứng khoán có thế mạnh về hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (cho vay margin) cho thấy, dư nợ margin giảm mạnh, tuy nhiên tỷ lệ đòn bẩy vẫn duy trì ở mức cao.

Dư nợ margin toàn thị trường giảm về mức 138 nghìn tỷ tại thời điểm cuối quý 2, giảm khoảng 43 nghìn tỷ (-24% so với cuối quý 1). Tuy nhiên, mức dư này vẫn tăng nhẹ (+3,5%) so với cùng kỳ.

Sự sụt giảm này chủ yếu do nhu cầu sử dụng và sức mua margin của nhà đầu tư giảm, khi giá cổ phiếu đi xuống, chỉ số VN-Index đã giảm 22% kể từ đỉnh lịch sử 1.528,6 điểm (được thiết lập vào ngày 6/1/2022).

Mặc dù quy mô dư nợ margin giảm mạnh, những tỷ lệ đòn bẩy vẫn duy trì ở mức tương đối cao so với các giai đoạn trước đây. Đến cuối quý 2/2022, tỷ lệ này giảm về mức 6,2% tính từ mức đỉnh 6,8% cuối quý 1 trước đó (đây cũng là quý mà dư nợ margin đạt đỉnh). So với mức 5,7% tại thời điểm cuối quý 1.2021 khi VN-Index cùng ở vùng điểm như hiện tại, tỷ lệ này vẫn khá cao. Điều này cho thấy rủi ro liên quan đến margin vẫn hiện hữu trong bối cảnh thị trường chưa thoát khỏi trạng thái của “bear market” (thị trường con gấu).

NĐT cá nhân bán ròng kỷ lục trong quý 2

Thanh khoản trong nửa đầu tháng 7 tiếp tục giảm so với tháng 6, do lực cầu yếu và tâm lý thận trọng từ nhà đầu tư cá nhân. Giá trị giao dịch trung bình phiên (chỉ tính khớp lệnh) trên HoSE trong nửa đầu tháng 7 giảm -22% so với tháng 6, và -60,1% so với bình quân giai đoạn thanh khoản sôi động trước đó (tính từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022).

Sau khi bán ròng kỷ lục trong quý 2, NĐT cá nhân đã mua ròng gần 1,3 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu tháng 7, tuy nhiên tập trung chủ yếu các cổ phiếu là VHM, VIC, MWG, HPG, DCM trước áp lực bán ra của khối ngoại. Nếu không tính đến nhóm cổ phiểu này, NĐT cá nhân vẫn tiếp tục xu hướng bán ròng (gần 1.000 tỷ) trong nửa đầu tháng 7/2022.