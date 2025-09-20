Nguyễn Thanh Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

TPO - Người đẹp Nguyễn Thanh Thảo đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 trong chung kết diễn ra ngày 19/9 tại Khánh Hòa.

Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã diễn ra tối 19/9 tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa) với chiến thắng thuộc về người đẹp Nguyễn Thanh Thảo (SBD 025).

Chiến thắng của Thanh Thảo đã được nhiều người dự đoán từ trước. Người đẹp sinh năm 2002, đến từ TPHCM, cao 1,72 m, số đo ba vòng 82-60-91 cm. Ngoài vương miện, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 nhận được giải thưởng có tổng giá trị 2 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Thảo đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025.

Thanh Thảo là sinh viên năm cuối ngành marketing tại Đại học Bentley, Massachusetts, Mỹ. Tân hoa hậu từng thực tập tại RSA Asia, trụ sở Thượng Hải vào năm 2024 và là sinh viên trao đổi tại Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc năm 2025. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Hàn, Trung.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ về tiêu chí chọn hoa hậu: "Chúng tôi mong muốn tìm ra một tân hoa hậu toàn diện, hội tụ vẻ đẹp ngoại hình, tư duy, tri thức, khả năng ngoại ngữ và bản lĩnh. Hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng cô gái được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 không chỉ tỏa sáng bằng nhan sắc và tri thức, mà còn có tinh thần hành động, sẵn sàng lan tỏa những giá trị nhân văn, thông điệp tích cực và nguồn cảm hứng đến cộng đồng".

Các vị trí Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các người đẹp Phạm Thị Phương Vy, Nguyễn Ngọc Huyền Trâm, Nguyễn Thị Diễm Châu và Nguyễn Thị Khánh Huyền. 4 á hậu sẽ cùng tân hoa hậu thực hiện sứ mệnh của cuộc thi, trở thành những đại sứ tích cực cho các hoạt động bảo vệ môi trường trong suốt nhiệm kỳ.

Trong đêm chung kết, từ 30 thí sinh, ban giám khảo lần lượt chọn ra top 20, top 15, top 10 và top 5 thi ứng xử. Cuộc thi cũng trao các giải phụ gồm Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp biển, Người đẹp thời trang, Đại sứ Áo dài, Đại sứ Di sản, Đại sứ Văn hóa, Đại sứ Du lịch và Đại sứ Môi trường.

Sau nhiều tháng chuẩn bị và diễn ra các hoạt động bên lề, chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 diễn ra vào khoảnh khắc hoàng hôn ngày 19/9. Sân khấu đêm chung kết được dàn dựng nổi giữa khung cảnh hùng vĩ của vịnh Vĩnh Hy.

Điểm nhấn của đêm chung kết là phần ​​thuyết trình về đại dương, gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường của top 10. Các thí sinh đã thể hiện kiến thức về vấn đề môi trường, đồng thời trình bày những kế hoạch hành động cụ thể để biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Ban giám khảo trong đêm chung kết có sự góp mặt của các hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Nguyễn Đình Như Vân, người mẫu Vũ Linh, Elizabeth Thủy Tiên.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2014. Cuộc thi gần nhất diễn ra năm 2023 với chiến thắng thuộc về người đẹp Trần Thị Thu Uyên.