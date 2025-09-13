Nữ ca sĩ có 1,3 triệu người theo dõi đăng quang hoa hậu

TPO - Người đẹp Thai Neary Socheata đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025. Cô là ca sĩ, diễn viên, có hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok.