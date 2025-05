Nguyên nhân vụ sạt lở công trường thủy điện khiến 9 người thương vong

TPO - Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ sạt lở là do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài gây sạt lở đất.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, vào 10h30 sáng 16/5, tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở huyện Phong Thổ (Lai Châu), xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong.

Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (trụ sở tại Nghệ An) có thuê một số lao động địa phương.

Thông tin ban đầu, khi công nhân đang thi công dọn hố móng ở dưới đập thủy điện thì taluy âm của tuyến đường qua xã Mò Sì San thị bị sạt lở, đất đá trôi xuống vùi lấp gây thiệt hại về người.

Danh tính cụ thể của 5 người thiệt mạng gồm: Lương Văn Hà (nam, 1987, Nghệ An), Phàn Láo Lở (nam, 2009, Lai Châu), Lý Lao San (nam, 2008, Lai Châu), Tẩn U Mẩy (nữ, 1984, Lai Châu), Tẩn Sự Mẩy (nữ, 1986, Lai Châu).

04 người bị thương là: Đoàn Văn Vinh (nam, 1984, Nghệ An), Lự Văn Phần (nam, 1985, Nghệ An), Lữ Văn Thân (nam, 1985, Nghệ An), Lương Văn Sinh (nam, 1970, Nghệ An). Những người bị thương hiện đã được đưa đi cấp cứu.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin, nguyên nhân ban đầu xác định do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài gây sạt lở đất.

Chiều 16/5, các lực lượng như Công an, Quân đội và chính quyền địa phương xã Xì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ đã có mặt tại hiện trường.

Công tác cứu hộ đang được các lực lượng tiến hành khẩn trương, hai máy xúc được huy động đến hiện trường để cào đá từ phía trên xuống. Từ taluy xuống mặt suối chỗ các nạn gặp nạn là khoảng 40m.

Chiều tối 16/5, trời vẫn tiếp tục mưa to khiến cho các lực lượng tiếp cận hiện trường bị sạt lở gặp khó khăn.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm mọi phương án tiếp cận hiện trường nhưng cũng phải bảo đảm an toàn.

Thủ tướng: Khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, điều tra vụ sạt lở Tối 16/5, Thủ tướng có công điện gửi các bộ Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng và các tỉnh Lai Châu, Nghệ An yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân gia đình những người bị nạn; yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng tập trung tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích và lưu ý phải bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương. Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn thi công xây dựng, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có sai phạm) theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật phương án và chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Bộ trưởng các bộ Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động thi công, xây dựng, phòng chống sạt lở, nhất là trong mùa mưa lũ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.