Người Việt mua BĐS nước ngoài ngày càng nhiều

TPO - Sự tham gia của các tập đoàn nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt đã hình thành nên những chuẩn mực mới. Cạnh tranh giờ đây không chỉ nằm ở mức giá, mà dần chuyển sang cuộc đua về chất lượng và uy tín quốc tế.

Tái định hình thị trường

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 28,54 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần vào lĩnh vực bất động sản đạt hơn 3,2 tỷ USD, chiếm gần 15% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Đây là con số cao thứ hai sau công nghiệp chế biến, chế tạo.

Dòng vốn tăng trưởng mạnh là chỉ dấu cho giai đoạn tái định hình thị trường, khi ngoài các mục tiêu thương mại, chủ đầu tư ngoại còn mang theo triết lý phát triển, chuẩn mực vận hành và mô hình quản lý chuyên nghiệp đã được kiểm chứng ở các thị trường trưởng thành.

Sự hiện diện của các tập đoàn quốc tế đang góp phần định hình chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Chẳng hạn, CapitaLand (Singapore) có chiến lược phát triển các dự án phức hợp, nhấn mạnh vào tiêu chuẩn sống hạng sang, bàn giao và vận hành chuyên nghiệp. Keppel Land (Singapore) chú trọng vào các dự án cư trú đẳng cấp, trung tâm thương mại, kết hợp yếu tố bền vững và công nghệ thông minh. Tokyu Corporation (Nhật Bản) mang đến chiến lược phát triển độc đáo, gắn liền các khu đô thị với hạ tầng giao thông công cộng (TOD), thúc đẩy tiện ích và phát triển bền vững.

Sau một thời gian ẩn mình, Gamuda Land (Malaysia) tung ra hàng loạt các sản phẩm nhấn vào yếu tố xanh, thân thiện mà vẫn cao cấp. Còn S P Setia (Malaysia) chọn con đường dung hòa, khi chọn phát triển các khu đô thị sinh thái, thể hiện qua Ecolakes Mỹ Phước (liên danh với Becamex), EcoXuân Lái Thiêu và nay là Setia Edenia.

Sự khác biệt trong khẩu vị đầu tư và tư duy phát triển đang góp phần nâng chuẩn thị trường bất động sản. Không đơn thuần tham gia, họ tái định nghĩa cách thiết kế sản phẩm, tổ chức vốn, bán hàng, vận hành và thậm chí đo lường trải nghiệm cư dân.

Chẳng hạn, sales gallery dự án Setia Edenia của S P Setia ở TPHCM giúp khách hàng bước vào một hành trình liền mạch từ ý tưởng sản phẩm, mô hình quản lý vận hành đến không gian xanh hiện hữu thực tế. Khi đó, định vị dự án như một “gói trải nghiệm” lối sống, mọi thứ từ thiết kế căn hộ đến câu chữ trong hợp đồng, dịch vụ đều ăn khớp.

Hơn 70% khách hàng lựa chọn

Theo khảo sát của Property Guru, hơn 72% người mua nhà tại Việt Nam cho biết họ ưu tiên chọn chủ đầu tư uy tín, năng lực tài chính vững mạnh và các thương hiệu nước ngoài với bề dày thành tích quốc tế.

Vietnam Briefing cũng chỉ ra, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam dự kiến sẽ chiếm khoảng 26% dân số vào năm 2026, tạo nên nhóm khách hàng có thu nhập ổn định, hướng tới chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và mục tiêu mà các đơn vị nước ngoài đang thiết lập tại Việt Nam.

“Thanh khoản không đến từ tên gọi, mà từ 365 ngày sống không phiền toái,” đại diện Kansas Capital nhấn mạnh.

Một trong những dự án nổi bật của chủ đầu tư nước ngoài ra mắt tại Lái Thiêu, TPHCM trong quý IV/2025

Thống kê cho thấy, thanh khoản sơ cấp dự án của chủ đầu tư ngoại ở phân khúc trung cao cấp tại TPHCM và Hà Nội thường đạt tỷ lệ hấp thụ 60 - 90% trong giai đoạn đầu mỗi đợt mở bán, cao hơn mặt bằng chung 10 – 20%.

Lý giải sự hút hàng của các chủ đầu tư ngoại, các chuyên gia bất động sản cho rằng, nhà phát triển ngoại thường “chuẩn hoá sản phẩm” thông qua module (đơn vị cấu trúc) thiết kế, tiêu chuẩn vật liệu, mật độ tiện ích đúng ngưỡng vận hành bền vững; tích hợp chứng chỉ xanh (LEED, EDGE, Green Mark…), tiết kiệm năng lượng, công nghệ thông minh… ngay từ đầu.

Đáng chú ý, tài chính dự án không phụ thuộc hoàn toàn vào bán hàng. Các chủ đầu tư nước ngoài sử dụng cấu trúc vốn hỗn hợp để chủ động tiến độ với những lớp bảo vệ gồm bảo lãnh ngân hàng, bảo hiểm công trình, phòng ngừa rủi ro. Tiếp đó là pháp lý và tuân thủ được thiết kế từ đầu. Các bước thẩm định quy hoạch, phòng cháy chữa cháy, môi trường, pháp lý đất đai… được đưa vào từ giai đoạn tiền khả thi.

Đặc biệt, những nhà phát triển nước ngoài sẽ có xu hướng tạo điểm đến thay vì sản phẩm đơn lẻ, bằng các phân khúc township (khu đô thị), mixed-use (phức hợp), TOD bám metro. Trong đó, khối đế bán lẻ được thiết kế cho cư dân thật, còn sự kiện nghệ thuật, thể thao, hoạt động định kỳ… là chất xúc tác cộng đồng.