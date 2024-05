Người trẻ với hành trình khát vọng non sông - Bài 2: Lan tỏa tinh thần Điện Biên Phủ

Từ tự hào, biết ơn đến hành động

Dọc dài qua cung đường Tây Bắc, bên những tượng đài, di tích ghi dấu của thời oanh liệt hoa lửa và sự hy sinh của thế hệ cha ông đang sừng sững giữa khung cảnh yên bình phát triển của đất nước, các thành viên đoàn hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” thổn thức: Năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái con trai bằng tuổi chúng ta; những địa danh trôi từ thuở xa xôi, trôi bằng máu và trôi bằng nước, đã đọng lại thành tên người tên đất… (Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm).

Tất cả đã cùng nghiêng mình, đặt tay lên ngực tự hào nơi núi rừng Giang Mỗ (xã Bình Thanh, Cao Phong, Hoà Bình) ghi dấu tinh thần chiến đấu quả cảm của tiểu đội trưởng Cù Chính Lan và dáng đứng tự hào đạp xác chiếc xe tăng địch bị anh tiêu diệt bằng lựu đạn.

Bên ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin (Sơn La) là “túi bom”, là “cửa tử” một thời, đoàn hành trình thêm một lần khắc ghi tinh thần “tất cả cho tiền tuyến” “tất cả để chiến thắng”. Dưới mưa bom bão đạn, lực lượng thanh niên xung phong vẫn dũng cảm kiên cường bám đường, bám trận địa bảo đảm thông xe tiếp viện cho tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đến mảnh đất Điện Biên huyền thoại, đại biểu hành trình đã đến chiêm bái tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Ngôi đền được xây dựng từ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay về mai sau, từ ký ức chiến tranh còn khắc ghi trong tâm trí, từ vết thương trên thân thể người cựu chiến binh, từ vết sẹo vẫn in hằn trên đất mẹ, từ Bùn, Máu và Hoa. Thành kính thắp nén nhang ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 - nơi an nghỉ của hơn 600 liệt sĩ, càng thêm đau nhói đau trước “mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”…

Trong dòng cảm xúc biết ơn và tự hào dâng trào, anh Tô Minh Hiếu - Phó Ban Mặt trận, An ninh quốc phòng, Địa bàn dân cư Thành Đoàn TPHCM cho biết, anh đã có dịp đến nhiều di tích, nghĩa trang liệt sĩ ở miền Nam, miền Trung và nay ở Điện Biên để thêm một lần khẳng định, để có nền độc lập, tự do và hoà bình hôm nay, đã có bao lớp người không tiếc tuổi thanh xuân và máu xương, hy sinh đánh đổi. Thế hệ trẻ hôm nay bên cạnh ý thức trách nhiệm hơn bản thân, có nhiều cách để tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Anh Hiếu chia sẻ, nối tiếp các nghĩa trang liệt sĩ tại TPHCM, Thành Đoàn đang triển khai tuyến công trình số hóa thông tin bia mộ liệt sĩ miền Nam nằm lại ở các nghĩa trang nhiều vùng miền của đất nước. Qua đó, thân nhân, tổ chức thuận tiện trong việc tra cứu, quản lý thông tin danh tính, sơ đồ vị trí của phần mộ liệt sĩ.

Cùng mạch cảm xúc biết ơn - tự hào khi tham gia hành trình, anh Lê Đức Đạt - Phó Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn TPHCM, cho biết thêm, cán bộ Đoàn, Hội và tuổi trẻ ở thành phố mang tên Bác đã xây dựng không gian trực tuyến “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Không gian gồm 5 khu vực, gồm: trưng bày các kỷ vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ; tài liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ; hành trình truyền thống; diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ; video lịch sử về Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, người tham gia không gian còn được tham gia chinh phục các thử thách và nhận quà. “Không gian nhằm tái hiện lại những ký ức hào hùng của dân tộc trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái chiếm Việt Nam; đồng thời cung cấp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi những thông tin về chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử, chấn động địa cầu”, anh Đạt nói.

Anh Đạt cho biết thêm, ngay trong hành trình các đại biểu TP.HCM đều ghi lại hình ảnh và dựng video clip về các hoạt động, di tích lịch sử… để đăng tải trên các kênh thông tin, mạng xã hội lan toả đến cộng đồng xã hội. Các sản phẩm video, hình ảnh này cũng sẽ góp thêm vào khu vực trải nghiệm của không gian trực tuyến “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Mang yêu thương đến Điện Biên

Từ thành phố Điện Biên Phủ rộn ràng không khí kỷ niệm 70 năm Chiến thắng, đoàn hành trình vượt quãng đường đèo dốc đến xã biên giới Hua Thanh (huyện Điện Biên). Đường bụi mù, trắng xoá. Cái nắng chang chang và gió Lào bỏng rát miền biên viễn như thêm thử thách, trải nghiệm cho các bạn trẻ, nhất là những người lần đầu nếm “đặc sản” những cung đường cua, xóc và cái gian khó miền biên viễn Điện Biên, Tây Bắc.

“Được tiếp cận, tìm hiểu các sự kiện, nhân vật lịch sử như tham gia hành trình Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông, là cơ hội để tôi và nhiều cán bộ Đoàn, Hội trang bị thêm hành trang, kỹ năng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền, truyền thông của mình. Qua đó có thêm những ý tưởng đóng góp tạo ra những không gian, trào lưu giới trẻ gắn với lịch sử văn hoá, truyền thống dân tộc; có nhiều hơn sản phẩm tuyên truyền sinh động hấp dẫn”.

Chị Đỗ Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, chia sẻ đã nhiều lần lên với Điện Biên trong các chương trình, dự án tình nguyện vì cộng đồng trao tặng nhiều công trình, nguồn lực đến nhiều đối tượng. Lần tham gia hành trình này là khánh thành công trình cầu Hạnh phúc ở bản Nậm Ty 1 và Nậm Ty 2 (xã Hua Thanh); Trung tâm Tình nguyện Quốc gia nhận đỡ đầu em Sùng Minh Tuấn (học sinh lớp 1A3, trường Tiểu học xã Hua Thanh) mồ côi cha, với mức trợ giúp 500 nghìn đồng/tháng tới khi đủ 18 tuổi.

“Tôi là con của một chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa, bố tôi năm nay 88 tuổi. Việc tham gia vận động, kêu gọi nguồn lực đến với Điện Biên nhất là trong dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ như một hành trình tiếp sức của tôi với bố vậy”, chị Hoa bộc bạch.

Chung niềm vui trao tặng nguồn lực dịp này, còn có thành viên đến từ CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam. Đó là trao tặng một ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng, hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Còn bên công trình “cầu Hạnh Phúc” tại bản Nậm Ty 2, ông Bùi Thế Hiền - Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Hua Thanh thay mặt chính quyền, nhân dân địa phương hồ hởi đón nhận công trình vững chãi, với chiều dài cầu là 8 mét, chiều rộng cầu 2 mét, với tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng.

Theo ông Hiền, bản Nậm Ty 1 và Nậm Ty 2 có 170 hộ với hơn 700 nhân khẩu, tất cả là đồng bào dân tộc Mông; hơn 80% là hộ nghèo, cận nghèo. Tuy đời sống còn rất nhiều khó khăn, cách trở nhưng nhân dân hai bản có nhiệm vụ quan trọng là cùng chính quyền bảo vệ vùng đất biên cương rộng lớn với trên 23km đường biên giới, 6 cột mốc quốc gia giáp với nước bạn Lào.

“Địa hình phức tạp, cách trở, hai “cầu Hạnh phúc” được khánh thành và đưa vào sử dụng góp phần kết nối tuyến giao thông của hai bản Nậm Ty, kết nối đường tuần tra biên giới. Công trình rất thiết thực với nhân dân Nậm Ty, cũng như các lực lượng vũ trang trong quá trình tuần tra biên giới. Nhân dân rất vui mừng phấn khởi”, ông Hiền bày tỏ.

Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trao tặng nhiều công trình nguồn lực tại Điện Biên, như: Phòng tin học cho em tại điểm trường Tiểu học Thanh An (huyện Điện Biên); khởi công Trường đẹp cho em tại Điểm trường Ca Hâu B, Mầm non Na Ư (xã Na Ư, huyện Điện Biên); tặng cờ Tổ quốc, nhiều suất quà tặng gia đình cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ…