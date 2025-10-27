Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Người mua vàng lỗ nặng

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (27/10), giá vàng thế giới giảm mạnh. Nhiều dự báo, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục giảm. Người mua vàng lỗ nặng sau 1 tuần.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,8 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua.

Nếu mua vào đầu tuần trước, đến hôm nay bán ra nhà đầu tư chịu lỗ kép lên tới gần 4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh sau 1 tuần. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 150 - 153 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 5,5 triệu đồng/lượng sau 1 tuần. Theo đó, người mua lỗ lên tới 8,5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua.

Người mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều lỗ nặng sau 1 tuần.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần…

Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 4.066 USD/ounce, giảm 46 USD/ounce so với sáng qua.

Tại diễn đàn về các kênh đầu tư kinh doanh mới đây, chuyên gia vàng Chu Phương cho rằng, giá vàng biến động quá lớn trong thời gian vừa qua khiến những nhà đầu tư không trường vốn, tích sản từ nền giá thấp dễ rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng sợ.

"Nhà đầu tư mới tham gia thị trường vàng, kỳ vọng giá sẽ tăng 60% như trước đây, rất dễ bị sốc khi vừa mua đã lỗ", bà Phương nói.

Bà Phương cho hay, vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Do đó, nhà đầu tư FOMO ở mức giá cao sẽ chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, chẳng khác nào "cầm hòn than nóng".

"Hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng tay", bà Phương lưu ý.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.098 đồng/USD, đứng im so với hôm qua. Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.123 - 26.352 đồng/USD mua - bán, đứng im so với hôm qua.

Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 27.517 - 27.637 đồng/USD mua - bán.

Ngọc Mai
