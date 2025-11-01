Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Người mẹ ở Đắk Lắk khai động cơ ném con 1 tuổi xuống giếng

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người mẹ ở Đắk Lắk khai do áp lực, khó khăn nên nhẫn tâm bế con 1 tuổi thả xuống giếng để bớt gánh nặng.

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Ea Kao làm rõ vụ việc cháu bé tên L. (1 tuổi, con ruột của Lê) mất tích rồi tử vong dưới giếng nước trong sân nhà.

tienphong-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Lê tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo một cháu bé tên L. mất tích không rõ nguyên nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và tập trung đấu tranh với những người thân trong gia đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Lê (mẹ ruột cháu bé) chính là nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Lê khai năm 2008 kết hôn với ông T. rồi có hai con chung. Tháng 2/2024, Lê có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác và sinh ra cháu L.

tienphong.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Lê khai rằng ý định giết con để bớt gánh nặng.

Sáng 31/10, khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, Lê thấy áp lực, khó khăn vì không đủ điều kiện nuôi con, nên nảy sinh ý định giết cháu bé để bớt gánh nặng. Lê đã bế con thả xuống giếng trong sân nhà rồi đậy nắp bê tông lại.

Đến đêm cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trục vớt thi thể cháu bé để phục vụ công tác khám nghiệm.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #tử vong #giết người #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục