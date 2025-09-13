Người mắc bệnh lý này ở mắt nếu dùng thuốc chống đông phải thông báo ngay cho bác sĩ

TPO - Bệnh Glôcôm là bệnh lý gây mù loà đứng thứ 2 ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đây là nhóm bệnh gây tổn thương dây thần kinh thị giác kéo dài do tình trạng tăng nhãn áp trong nhãn cầu, có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Với bệnh nhân có sử dụng thuốc chống đông, việc theo dõi điều trị và chăm sóc rất phức tạp và khó khăn.

Bệnh Glôcôm thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện bệnh khi thị lực đã bị suy giảm nghiêm trọng. Đây là điều đáng lo ngại trong việc chẩn đoán, phát hiện bệnh sớm.

Phác đồ điều trị bệnh Glôcôm trên những bệnh nhân có sử dụng thuốc chống đông như bệnh lý tim mạch, đột quỵ, tai biến mạch não, nhồi máu não, đặt stent mạch vành, thay van tim… cần phải lựa chọn nhóm thuốc phù hợp với bệnh toàn thân hay hiệu chỉnh liều thuốc chống đông nếu bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật mắt. Do đó, việc theo dõi điều trị và chăm sóc với bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông càng phức tạp, khó khăn hơn rất nhiều.

Bệnh nhân nữ 78 tuổi (Nam Định), tiền sử tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu 6 năm nay. Bệnh nhân nhập viện do nhồi máu cơ tim, tắc động mạch vành. Sau khi đặt stent mạch vành được hơn một tuần, xuất hiện tình trạng đau nhức, sưng đỏ mắt, nhìn mờ tăng nhanh, kèm theo đau đầu và nôn, thị lực giảm trầm trọng.

Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Mắt Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân đã đỡ đau nhức mắt, nhức đầu, thị lực phục hồi một phần, người bệnh nhìn sáng hơn. Tuy nhiên, để điều trị dứt điểm bệnh nhân phải tiến hành phẫu thuật.

Điều đáng nói, bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền và đang sử dụng thuốc chống đông máu nên việc phẫu thuật phải tính toán, xem xét rất kỹ lưỡng. Đặc biệt với trường hợp này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa trong việc điều chỉnh thuốc chống đông cũng như sắp xếp thời gian tiến hành phẫu thuật ngay khi bệnh nhân xét nghiệm lại chỉ số đông máu cho phép phẫu thuật. Việc điều chỉnh thuốc chống đông và theo dõi toàn trạng khoảng 5 ngày trước phẫu thuật.

Cũng giống bệnh nhân trên, bệnh nhân nữ 75 tuổi (Hoà Bình), tiền sử tai biến mạch máu não, đau đầu nôn, sụp mi, mắt mờ không nhìn thấy. Bệnh nhân vào điều trị tại Khoa Mắt một thời gian, thị lực được cải thiện, nhưng chưa thể tiến hành phẫu thuật ngay khi nhãn áp điều chỉnh do bệnh nhân cũng đang sử dụng thuốc chống đông máu.

BSCKII Phùng Thị Thuý Hằng, cho biết: Với các bệnh nhân bị Glôcôm phẫu thuật là chỉ định thường quy, nhưng trên bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông máu, nguy cơ chảy máu khi phẫu thuật sẽ gây mất thị lực chinh vì thế cần có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa, trước khi phẫu thuật cần phải điều chỉnh thuốc chống đông. Trong khi phẫu thuật cũng như hậu phẫu người bệnh cần được theo dõi sát.

Thực tế, so với bệnh nhân bình thường, bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông máu, bệnh nhân đồng mắc nhiều bệnh nền 1 lúc khó khăn hơn rất nhiều trong điều trị bệnh Glôcôm”, bác sĩ Hằng chia sẻ.

Các bác sĩ Khoa Mắt cũng khuyến cáo, người bệnh cần định kỳ kiểm tra mắt để phát hiện bệnh sớm. Khi nghi ngờ bị Glôcôm, bệnh nhân cần đến thăm khám sớm và cố gắng mang theo tất cả những giấy tờ, tài liệu có liên quan đến sử dụng thuốc chống đông máu để cung cấp cho bác sĩ. Tuân thủ thuốc và lời dặn của bác sĩ tránh các biến chứng do sử dụng thuốc chống đông sai chỉ định, sai thời điểm, liều dùng dẫn đến nguy cơ chảy máu, giảm thị lực/mù. Tuân thủ nghiêm ngặt việc tái khám định kỳ.