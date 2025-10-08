Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước

Dương Triều - Trọng Tài - Đức Nguyễn

TPO - Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn khiến nhiều hầm để xe ở Hà Nội ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy bị “nhấn chìm”. Suốt đêm, người dân tất bật kéo xe, dọn bùn đất, lau dọn nhà cửa để kịp ổn định cuộc sống.

screenshot-2025-10-08-at-092052.png
Không khí tại khu chung cư Mễ Trì Thượng (Hà Nội) hiện tại như một đại công trường. Tiếng máy bơm, tiếng dây tời kéo xe hòa cùng tiếng gọi nhau í ới của cư dân. Hàng chục người lội bì bõm trong bùn, vần tay, kéo dây, cẩu xe ra khỏi khu vực ngập.
tp-ham-chung-cu32.jpg
“Xe tôi vừa mua chưa đến một năm, giờ không biết có cứu được không. Cả đêm qua chỉ ngồi chờ nước rút mà lòng như lửa đốt”, chị N.T.T., cư dân tòa nhà nói.
tp-ham-chung-cu21.jpg
tp-ham-chung-cu20.jpg
tp-ham-chung-cu22.jpg
Nhiều người phải lội bì bõm trong làn nước còn đục ngầu, dùng dây thừng, con đội và xe cẩu để đưa từng chiếc ôtô lên.
tp-ham-chung-cu28.jpg
tp-ham-chung-cu30.jpg
tp-ham-chung-cu31.jpg
Tại khu đô thị Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm), hầm để xe ngập sâu gần 1,5 m khiến gần hàng trăm xe máy và hàng chục ôtô bị chìm trong nước. Sau nhiều giờ chờ bơm, đến rạng sáng 8/10, khi nước hạ xuống, cư dân cùng lực lượng cứu hộ bắt đầu kéo xe ra khỏi hầm.
tp-ham-chung-cu23.jpg
Một số xe hư hỏng nặng, bùn đất phủ kín từ trong ra ngoài, nội thất ướt sũng.
tp-ham-chung-cu24-4280.jpg
tp-ham-chung-cu25.jpg
Bùn đất phủ kín tài sản người dân sau khi nước rút.
z7093599499895-67366f88018a278ee876cb9b0936192e.jpg
tp-don-nha21.jpg
tp-don-nha20.jpg
Ở các khu vực từng ngập sâu như đường Hoa Bằng, Phú Đô, Thái Hà, người dân cũng đang tất tả dọn dẹp nhà cửa. Nhiều hộ phải bơm, tát nước ra ngoài, lau rửa từng món đồ bị ngấm bùn. “Nước bẩn tràn vào nhà hơn nửa mét, đồ điện, bàn ghế, chăn màn đều phải giặt lại. Mùi ẩm mốc khắp nơi”, bà N.T.L. hộ dân ở Hoa Bằng, chia sẻ.
z7093615791737-193a6517f2d92ecb2b9b7d497bf8c157.jpg
Trên nhiều tuyến phố, rác thải, cành cây, bùn đất được gom thành từng đống lớn. Lực lượng công nhân môi trường phối hợp cùng người dân khơi thông cống rãnh, thu gom rác, dọn dẹp sau khi nước rút.
z7093618622567-534a5984f1d654d276fd6db89029bf8f.jpg
z7093618470012-7c17a6f3a0f58e8dd48491ccac42c0dc.jpg
z7093600772352-c1c179142bd7cee68e5688b77b44900e.jpg
Người dân Phú Đô, Xuân Phương, Miêu Nha bơm nước, lau dọn nhà cửa ngập bùn.
z7093592635629-22b50d5b71763c7df31af7b77cd3800c.jpg
Cán bộ y tế khử khuẩn tại các khu dân cư sau khi nước rút.
tp-tienphong-34.jpg
tp-tienphong-29.jpg
tp-tienphong-31.jpg
Đến sáng 8/10, dù trời đã hửng nắng, nhiều khu vực như Phạm Hùng, Mễ Trì, Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long... vẫn ngập sâu.
Dương Triều - Trọng Tài - Đức Nguyễn
