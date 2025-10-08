Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước

TPO - Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn khiến nhiều hầm để xe ở Hà Nội ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy bị “nhấn chìm”. Suốt đêm, người dân tất bật kéo xe, dọn bùn đất, lau dọn nhà cửa để kịp ổn định cuộc sống.