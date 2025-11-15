Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Người đàn ông kể việc bán vàng, lời gấp 15 lần gửi tiết kiệm

Giá vàng liên tục tăng cao khiến nhiều người quyết định rút tiền gửi ngân hàng để chuyển sang mua vàng, bởi mức sinh lời thực tế có thể gấp chục lần so với gửi tiết kiệm.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (15/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Đầu giờ sáng, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Ghi nhận của PV tại tiệm vàng lâu đời Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM), lượng người tới mua vàng nhẫn sáng 15/11 vẫn khá đông.

Trong ngày hôm nay, tiệm vàng này cho phép mỗi khách hàng được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn/giao dịch và phải cung cấp CCCD chính chủ khi giao dịch. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu mua thêm sẽ phải lấy số thứ tự mới và xếp hàng lại từ đầu.

w-z7226318402277-ac760751830e994f4725b31e5950b1c7-1071.jpg
Người dân tới mua vàng nhẫn tại tiệm vàng ở TPHCM trong sáng 15/11. Ảnh: Trần Chung

Quy định này chứng tỏ nguồn vàng bán ra trong ngày hôm nay của tiệm đã tăng. Bởi, những ngày trước đó, mỗi khách hàng tới đây chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn/ngày.

Thời điểm 9h sáng nay, giá vàng nhẫn 999 của Mi Hồng được niêm yết ở mức 149,8-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,53 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trước đó, chốt phiên ngày 14/11, giá vàng 999 tại cửa hàng này được niêm yết ở mức 151,95-153,53 triệu đồng/lượng (mua-bán). Trong một tháng qua (từ ngày 15/10-15/11), giá vàng nhẫn 999 đạt đỉnh vào ngày 21/10 với giá niêm yết ở mức 152,14-153,87 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Vàng vẫn đang là kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhiều người, bất chấp giá kim loại quý này đang neo ở mức cao.

Bà Ngọc Phương (phường Đức Nhuận, TPHCM) - một trong những người tới mua vàng, cho biết, cá nhân bà bắt đầu mua vàng tích trữ từ thời điểm tháng 10/2025 tới nay. Toàn bộ số tiền tiết kiệm đã được người phụ nữ này rút ra để mua vàng. Đến nay, bà mua được hơn 2 lượng vàng nhẫn.

Bà cho rằng, việc mọi người tập trung đông để mua vàng tại đây do mức giá chênh lệch mua vào - bán ra của tiệm thường chỉ dưới 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn các tiệm vàng tư nhân khác khi mức chênh này có thể vượt 2 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, yếu tố chất lượng cũng khiến bà yên tâm hơn khi giao dịch tại đây.

Do để tích lũy lâu dài nên bà Phương xác định không có nhu cầu bán và cũng không quan tâm tới việc giá vàng biến động. “Thay vì giữ tiền, tôi muốn giữ vàng. Nếu gia đình có việc cần tiền mặt thì lúc đó tôi mới mang vàng đi bán”, bà nói.

Ông Minh Đức (phường Cầu Kiệu, TPHCM) kể rằng ông đã mua 2 lượng vàng nhẫn từ tháng 4/2025, ở mức giá khoảng 99,5 triệu đồng/lượng. Tới hôm nay, ông quyết định bán ra với giá gần 150 triệu đồng/lượng. Như vậy, ông đã lời khoảng 100 triệu đồng sau 6 tháng.

Ông ước tính, nếu lấy 200 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng trong cùng giai đoạn, với lãi suất 6%/năm thì ông chỉ lãi khoảng 6 triệu đồng. Con số này bằng khoảng 1/15 lần so với vàng.

“Nếu gửi tiết kiệm thì không thể có mức sinh lời như mua vàng. Chưa kể, gửi tiết kiệm thường bị ràng buộc bởi kỳ hạn, không thể rút ra giữa chừng nếu cần chi tiêu”, ông cho hay.

VietNamNet
#Đầu tư vàng và lợi nhuận cao #Giá vàng biến động trong nước #Chính sách mua vàng tại tiệm vàng #Tích trữ vàng và lựa chọn của người dân #So sánh lợi nhuận vàng và gửi tiết kiệm #Quy định mua vàng và hạn chế giao dịch #Ảnh hưởng của giá vàng đến người tiêu dùng #Tình hình mua bán vàng tại TP.HCM #Chênh lệch giá mua vào và bán ra vàng #Tác động của thị trường vàng đến kinh tế cá nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục