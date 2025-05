Người đàn ông 'chửa' với khối bướu mỡ khổng lồ hiếm gặp

TPO - Bệnh nhân nam 47 tuổi đã phải sống trong tình trạng “bụng mang dạ chửa” suốt nhiều năm vì nhầm tưởng vòng bụng ngày càng lớn là do bia rượu và công việc lái xe đường dài. Đến khi bụng căng cứng, đau tức, ông tới bệnh viện kiểm tra mới biết có khối bướu mỡ khổng lồ đang đe dọa tính mạng.

Ngày 14/5, Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho nam bệnh nhân N.V.T. (47 tuổi, quê Long An). Theo bệnh sử, ông T. bắt đầu thấy bụng to dần, kèm cảm giác nặng nề và đau nhức vùng lưng. Tuy nhiên, ông chủ quan cho rằng đây là hệ quả của việc uống bia và ngồi nhiều.

Đến khi bụng phình to như phụ nữ mang thai, hai bên hông cũng căng cứng gây khó thở, bệnh nhân mới đi khám và phát hiện có một khối bướu chiếm trọn khoang bụng.

BS-CKII.Nguyễn Phúc Minh – Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân cho biết, bệnh nhân mang một khối bướu mỡ hiếm gặp, có đường kính tới 40 cm. Khối bướu quá lớn đã đè ép thận phải và chèn lên nhiều mạch máu lớn trong bụng.

“Khối bướu dính chặt vào các cấu trúc mạch máu như động mạch, tĩnh mạch chủ bụng, đòi hỏi phẫu thuật hết sức tỉ mỉ để vừa lấy sạch bướu vừa bảo tồn chức năng thận” - BS.Phúc Minh nói.

Ca mổ được phối hợp đa chuyên khoa gồm ngoại tổng quát, mạch máu, tiết niệu và gây mê hồi sức. Sau hơn 5 giờ, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối bướu khổng lồ nặng 8kg khỏi bụng bệnh nhân mà vẫn giữ nguyên vẹn thận phải. Sau phẫu thuật, sức khỏe của ông T. đang hồi phục tốt.

Trước đó, Bệnh viện Bình Dân từng tiếp nhận một sản phụ 27 tuổi, đang mang thai 15 tuần, bị khối bướu sau phúc mạc nặng 5kg chèn ép tử cung. Nhờ phát hiện kịp thời và phẫu thuật khẩn cấp, cả mẹ và thai nhi đều an toàn.

Theo y văn, bướu mỡ (liposarcoma) là loại bướu hiếm gặp, chỉ chiếm 0,3% - 0,4% trong dân số. Chúng thường phát triển âm thầm trong ổ bụng, đến khi phát hiện thì kích thước đã rất lớn. WHO phân loại liposarcoma thành 5 thể, trong đó thể biệt hóa tốt – như trường hợp của anh T. có tiên lượng khả quan nếu được phẫu thuật triệt để.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần, đặc biệt khi có biểu hiện bụng to bất thường, ăn kém, đau tức kéo dài. Siêu âm bụng là phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc phát hiện sớm các khối bướu âm thầm sau phúc mạc. Phát hiện sớm là chìa khóa để tránh những cuộc “sinh nở” bất đắc dĩ với khối bướu to hơn cả thai nhi như trường hợp của ông T.