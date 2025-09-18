TPHCM: Người dân nói bị thay gấp công tơ, điện lực trả lời thế nào?

TPO - Việc Điện lực Chợ Lớn tiến hành thay định kỳ 347 công tơ điện tại chung cư Everrich Infinity, TPHCM khiến nhiều cư dân bất ngờ vì thông báo gấp. Trước phản ánh của người dân, đơn vị này đã lên tiếng giải thích lý do thay đồng loạt và quy trình thông báo đến các hộ gia đình.

Tại buổi họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội ngày 18/9, Công ty Điện lực Chợ Lớn đã có thông tin phản hồi về việc thay định kỳ công tơ điện tại tòa nhà Everrich Infinity (290 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TPHCM), liên quan đến 347 căn hộ.

Theo Điện lực Chợ Lớn, các công tơ tại chung cư được lắp đặt đồng loạt vào đầu năm 2021, nay đã đến niên hạn bảo trì định kỳ. Vì toàn bộ công tơ được gắn tập trung và cùng ngày, việc thay thế cũng được bố trí thực hiện đồng loạt để thuận tiện cho công tác phối hợp với ban quản lý chung cư và cư dân.

"Trong thời gian thay, mỗi căn hộ chỉ bị gián đoạn điện khoảng 2-5 phút. Đây là hoạt động bảo trì thường kỳ, đang được triển khai đồng bộ tại nhiều đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty. Trước khi thay, các công ty đều có thông báo đến khách hàng để phối hợp thực hiện", Điện lực Chợ Lớn thông tin.

Liên quan đến phản ánh của người dân cho rằng phía điện lực thông báo gấp làm người dân bị động, khó sắp xếp, Công ty Điện lực Chợ Lớn cho biết ngày 7/9, đơn vị đã làm việc với Ban Quản lý chung cư để thống nhất thời gian thay công tơ 1 pha. Đến ngày 8/9, công ty ban hành công văn về việc thay định kỳ công tơ đến niên hạn kiểm định.

Ngày 9/9, công văn và danh sách 347 công tơ được gửi cho ban quản lý. Ngày 10/9, Ban Quản lý chung cư tiếp tục chuyển thông tin này đến các hộ dân qua group cộng đồng.

Điện lực Chợ Lớn mong nhận được sự phối hợp của cư dân để việc thay thế, bảo trì công tơ điện năng diễn ra đúng quy định, đảm bảo an toàn và chính xác trong đo đếm điện năng tiêu thụ.