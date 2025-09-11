Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá điện Việt Nam cao hay thấp so với thế giới?

Xuân Phong
TPO - Theo thống kê của trang Globalpetrolprices (GPP) vừa công bố, Việt Nam đang ở nhóm quốc gia có giá điện bán lẻ thấp trên bản đồ năng lượng toàn cầu. So với các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản... mức chênh lệch càng rõ.

Globalpetrolprices (trang chuyên theo dõi và công bố giá bán lẻ các loại năng lượng toàn cầu) vừa công bố giá điện bán lẻ trong quý II năm nay, tổng hợp giá điện trung bình của trên 35 nhóm quốc gia. Giá được tính theo USD/kWh, bao gồm tất cả các hạng mục trong hóa đơn tiền điện, chẳng hạn như chi phí phân phối và năng lượng, các loại phí, thuế môi trường và nhiên liệu.

Giá điện dân dụng được tính toán dựa trên mức tiêu thụ điện trung bình hằng năm của hộ gia đình; đối với doanh nghiệp, GPP sử dụng mức tiêu thụ 1 triệu kWh mỗi năm.

Theo GPP, giá điện bình quân hộ gia đình toàn cầu trong quý II đạt 0,16 USD/kWh, tương đương 4.252 đồng/kWh (tăng 4,49% so với quý 1/2025), trong khi giá điện cho doanh nghiệp đạt 0,16 USD/kWh (tăng 3,19%).

diuen-2082.jpg
Theo xếp hạng của Globalpetrolprices, giá điện bán lẻ ở Việt Nam hiện ở mức thấp so với nhiều nước trên thế giới.

Sự khác biệt giữa các khu vực là rất rõ rệt. Châu Âu tiếp tục là nơi có giá điện cao nhất, trung bình hộ gia đình lên tới 0,24 USD/kWh; còn châu Á - nơi nhiều quốc gia duy trì trợ giá và có lợi thế thủy điện lại giữ mức thấp nhất, khoảng 0,08 USD/kWh. Ở khu vực châu Phi, châu Đại Dương, châu Mỹ, giá điện ở mức nằm giữa từ 0,12 USD/kWh - 0,2 USD/kWh.

Trong bảng so sánh theo quốc gia, giá điện bình quân của Việt Nam quý II được ghi nhận ở mức 0,07 USD/kWh cho hộ gia đình và 0,07 USD/kWh cho doanh nghiệp. Đối chiếu với số liệu chính thức trong nước, khoảng cách vẫn nhất quán.

Cụ thể, theo giá điện bán lẻ bình quân Bộ Công Thương công bố ngày 10/5, giá điện bán lẻ bình quân là 2.204,06 đồng/kWh (chưa VAT). Quy đổi sang USD theo tỷ giá (tháng 9/2025 là 1 USD = 25.252 đồng), giá điện Việt Nam khoảng 0,08 USD/kWh. Dù theo thước đo nào - GlobalPetrolPrices hay công bố của Bộ Công Thương, mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với trung bình thế giới (0,16 USD/kWh) và cả trung bình châu Á (0,08 USD/kWh).

Điều đó có nghĩa, Việt Nam đang ở nhóm quốc gia có giá điện bán lẻ thấp trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

So với các quốc gia láng giềng, mức chênh lệch càng rõ. Cụ thể, hiện giá điện bán lẻ ở Thái Lan dao động khoảng 0,12 USD/kWh, cao hơn Việt Nam gần 60%; Trung Quốc: khoảng 0,09 USD/kWh, cao hơn 20%; Nhật Bản hơn 0,26 USD/kWh, gấp hơn 3 lần, Đức khoảng 0,4 USD/kWh, tức gấp hơn 5 lần so với Việt Nam. Giá điện ở Việt Nam cao hơn Lào, Malaysia, Pakistan, Bangladesh...

Một chuyên gia Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, giá điện Việt Nam thấp là kết quả của chính sách quản lý và trợ giá. Lợi thế thủy điện và than trong nước từng giúp giá thành thấp, nhưng hiện nay chi phí nhập khẩu nhiên liệu, đầu tư lưới, năng lượng tái tạo đều tăng.

Đây là lợi thế ngắn hạn nhưng không thể kéo dài mãi. Muốn bền vững, Việt Nam cần một cơ chế giá điện minh bạch hơn và theo hướng thị trường như áp dụng giá hai thành phần, phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, và tính đúng, tính đủ chi phí, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài.

Xuân Phong
