Ngôi trường mang tên Hoàng Đế Quang Trung có hiệu trưởng mới

TPO - Ngày 11/10, tại lễ chào mừng năm học mới 2025 - 2026, Trường ĐH Quang Trung tổ chức công bố quyết định Hiệu trưởng, người sẽ dẫn dắt sự phát triển trong giai đoạn mới.

TS. Tô Bá Lâm nhận hoa chúc mừng.

Theo đó, tại buổi lễ, đại diện Hội đồng trường công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Quang Trung cho TS. Tô Bá Lâm.

Trên cương vị mới, tân hiệu trưởng Trường ĐH Quang Trung cam kết cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường tập trung vào các trọng tâm lớn, đó là đổi mới mạnh mẽ môi trường đào tạo thông qua các không gian thực nghiệm, trải nghiệm hàng đầu, thông qua các hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế để sinh viên học thật, làm được và sẵn sàng bước vào cuộc sống.

Đặc biệt, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, để đưa ĐH Quang Trung trở thành một trường đại học thông minh, vận hành hiện đại và hiệu quả. Bên cạnh đó, xây dựng văn hóa trách nhiệm, phụng sự và sáng tạo, nơi mỗi người đều được truyền cảm hứng để cùng xây dựng ước mơ, cống hiến và trưởng thành.

Được biết, vừa qua, Trường ĐH Quang Trung đã đạt kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo gồm: Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Theo lãnh đạo nhà trường, đây là niềm vui lớn của tập thể nhà trường tiếp nối kết quả sau khi ĐH Quang Trung đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục vào hồi tháng 2/2025.

