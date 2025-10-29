Ngôi nhà sum vầy ba thế hệ giữa ánh sáng và không gian mở

TPO - Công trình là tổ ấm ấm áp cho gia đình ba thế hệ, nơi niềm vui sum vầy luôn hiện hữu trong từng góc nhỏ.

Trên diện tích khiêm tốn, ngôi nhà vẫn đảm bảo đầy đủ phòng ngủ và khu sinh hoạt chung, nhờ thiết kế giếng trời lớn và giải pháp lệch tầng khéo léo.

Các khối chức năng được liên kết bằng cầu thang, hình thành trục giao thông tự nhiên, giúp không gian vừa cân bằng vừa linh hoạt.

Khoảng rỗng giữa nhà không chỉ điều tiết ánh sáng và gió, mà còn tạo cảm giác thoáng đãng, mát lành.

Mỗi phòng chức năng được chăm chút để duy trì sự riêng tư khi cần, nhưng vẫn mở ra cơ hội kết nối yêu thương giữa các thành viên.

Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi vun đắp hạnh phúc gia đình, chan hòa ánh sáng và tự nhiên.