Địa ốc

Google News

Ngôi nhà sum vầy ba thế hệ giữa ánh sáng và không gian mở

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công trình là tổ ấm ấm áp cho gia đình ba thế hệ, nơi niềm vui sum vầy luôn hiện hữu trong từng góc nhỏ.

Trên diện tích khiêm tốn, ngôi nhà vẫn đảm bảo đầy đủ phòng ngủ và khu sinh hoạt chung, nhờ thiết kế giếng trời lớn và giải pháp lệch tầng khéo léo.

fb-img-1761363877502.jpg

Các khối chức năng được liên kết bằng cầu thang, hình thành trục giao thông tự nhiên, giúp không gian vừa cân bằng vừa linh hoạt.

fb-img-1761363874449.jpg
fb-img-1761363882024.jpg
fb-img-1761363879615.jpg

Khoảng rỗng giữa nhà không chỉ điều tiết ánh sáng và gió, mà còn tạo cảm giác thoáng đãng, mát lành.

fb-img-1761363900448.jpg
fb-img-1761363883566.jpg
fb-img-1761363887274.jpg
fb-img-1761363885354.jpg
fb-img-1761363891123.jpg
fb-img-1761363893010.jpg
fb-img-1761363902960.jpg

Mỗi phòng chức năng được chăm chút để duy trì sự riêng tư khi cần, nhưng vẫn mở ra cơ hội kết nối yêu thương giữa các thành viên.

fb-img-1761363889562.jpg
fb-img-1761363895330.jpg

Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi vun đắp hạnh phúc gia đình, chan hòa ánh sáng và tự nhiên.

Thúy Hiền
AD9 Architects
#nhà ba thế hệ #thiết kế mở #không gian thoáng đãng #gia đình hạnh phúc #công trình nhà ở

