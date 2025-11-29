Ngôi nhà có thiết kế mái như ống khói để lấy sáng

TPO - Hiện trạng là một căn nhà cũ nằm trên trục đường chính với nhiều vấn đề như phòng khách tiếp xúc trực tiếp với mặt tiền đường đầy khói bụi và tiếng ồn nên luôn đóng cửa, những phòng ngủ nhỏ, tối, thiếu ánh sáng và không gian thư giãn, các thành viên trong gia đình không có không gian để kết nối.

Nhiệm vụ của KTS là thiết kế mới lại căn nhà, sao cho giải quyết được các vấn đề của căn nhà cũ.

Xuất phát từ việc nghiên cứu không gian hiện trạng, hành vi và nhu cầu của một gia đình ba thế hệ, nhóm thiết kế đã tổ chức lại không gian ở nhấn mạnh vào không gian kết nối các thành viên trong gia đình.

Khu vực phòng khách được liên đới với khu vực bếp và phòng ăn, tạo nên không gian lớn, nơi có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho cả đại gia đình, đặc biệt là vào các dịp lễ tết.

Không gian chung được kết nối với mảng xanh theo trục dọc và trục đứng của ngôi nhà, đảm bảo yếu tố thông gió, chiếu sáng tự nhiên, và tăng tính trải nghiệm cho các thành viên trong gia đình.

Các phòng ngủ đều được bố trí mảng vườn riêng, với cửa kính lớn linh hoạt đóng mở, kết nối với view ra kênh Xà No và khu vườn cây ăn trái phía sau của căn nhà.