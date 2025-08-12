'Ngôi nhà bom' trên đất lửa Quảng Trị

TPO - Nằm đối diện lối vào Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, xã Cồn Tiên (Quảng Trị) là ngôi nhà được dựng lên từ những vỏ bom Mỹ còn sót lại sau chiến tranh. Trong ngôi nhà ấy là hàng nghìn kỷ vật chiến tranh được trưng bày, lưu giữ cẩn thận. Chủ nhân của ngôi nhà ấy luôn gọi đó là “Ngôi nhà bom”.
Nói về lý do xây dựng ngôi nhà này, ông Trần Công Chức 56 tuổi cho biết ông là con út trong gia đình 9 anh chị em nhưng có tới có tới 6 anh, chị đã bị bom Mỹ giết chết và ông là con của Mẹ Việt Nam anh hùng.
Để làm được căn nhà này, ông Chức cùng những người bạn đã phải ấp ủ nhiều năm và sưu tầm hơn 300 quả bom các loại để tạo nên ngôi nhà có lẽ độc lạ nhất thế giới này.
Ngôi nhà được ông Chức và những người bạn sắp xếp theo chủ đề chủ điểm. Có nhiều mảnh bom gỉ sét, nhưng cũng rất nhiều quả bom được ông sơn lại như mới nhằm giúp người xem nhận diện từng loại bom và sức công phá của chúng.
Phía bên phải là gian trưng bày những kỷ vật.
Phía bên phải ngôi nhà là gian trưng bày các kỷ vật chiến tranh của người Mỹ mang sang Việt Nam.
Nhiều bức ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh tụ có công với đất nước cũng được trưng bày ở đây. Hàng ngày ngôi nhà được chăm chút, lau chùi cẩn thận.
Phía ngoài vườn, ông Chức cho dựng một ngôi nhà tranh thời chiến và trưng bày nhiều vỏ bom, đạn, đồng thời còn tạo hình bản đồ Việt Nam tạo nên quần thể đậm đặc ký ức chiến tranh. Du khách đến đây đều được tham quan và giới thiệu về khu nhà bom miễn phí.