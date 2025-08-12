'Ngôi nhà bom' trên đất lửa Quảng Trị

TPO - Nằm đối diện lối vào Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, xã Cồn Tiên (Quảng Trị) là ngôi nhà được dựng lên từ những vỏ bom Mỹ còn sót lại sau chiến tranh. Trong ngôi nhà ấy là hàng nghìn kỷ vật chiến tranh được trưng bày, lưu giữ cẩn thận. Chủ nhân của ngôi nhà ấy luôn gọi đó là “Ngôi nhà bom”.

Ngôi nhà bom được dựng trên khu vườn chừng hơn 1 ha, riêng ngôi nhà bom có diện tích khoảng 300 m2.

Nói về lý do xây dựng ngôi nhà này, ông Trần Công Chức 56 tuổi cho biết ông là con út trong gia đình 9 anh chị em nhưng có tới có tới 6 anh, chị đã bị bom Mỹ giết chết và ông là con của Mẹ Việt Nam anh hùng.

Sinh ra và lớn lên trên “đất lửa” Quảng Trị, ông Chức thấu hiểu mất mát, khốc liệt của chiến tranh và mong muốn làm điều gì đó để lưu giữ, đồng thời gửi thông điệp đến thế hệ mai sau cái giá của hoà bình là rất đắt.

Từ ấp ủ đến hành động, ông đã tập hợp những người bạn cùng ý tưởng, gom góp cùng nhau dựng lên ngôi nhà này. Ông cùng những người bạn đã phải lặn lội từ rừng núi đến vùng sông nước, vào các bãi thu mua phế liệu chiến tranh rồi đem về nhà...

Để làm được căn nhà này, ông Chức cùng những người bạn đã phải ấp ủ nhiều năm và sưu tầm hơn 300 quả bom các loại để tạo nên ngôi nhà có lẽ độc lạ nhất thế giới này.

﻿﻿ Ngôi nhà được ông Chức và những người bạn sắp xếp theo chủ đề chủ điểm. Có nhiều mảnh bom gỉ sét, nhưng cũng rất nhiều quả bom được ông sơn lại như mới nhằm giúp người xem nhận diện từng loại bom và sức công phá của chúng.

Ông Nguyễn Lợi - một trong những "cổ đông" của ngôi nhà - trực tiếp giới thiệu những kỷ vật đang được trưng bày ở đây.

Phía bên phải là gian trưng bày những kỷ vật.

Phía bên phải ngôi nhà là gian trưng bày các kỷ vật chiến tranh của người Mỹ mang sang Việt Nam.

Những quả bom tấn, bom tạ, bom yến được lấy thuốc nổ và kíp nổ, sau đó gắn vào nhau bằng những mũi hàn, dựng thành cột. Trên mái là những kèo sắt và lợp bằng lá cọ - một loại vật liệu lợp nhà quen thuộc của người dân bản địa.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Nhiều bức ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh tụ có công với đất nước cũng được trưng bày ở đây. Hàng ngày ngôi nhà được chăm chút, lau chùi cẩn thận.

Để tiện cho khách tham quan, phía bên trái ngôi nhà ông Chức cho dựng một quán ăn mang tên "Cơm nhà Bom", phục vụ các món ăn từ rừng của bộ đội ta trước đây thường ăn, như muối vừng, rau lá tàu bay và một đặc sản phải kể đến là “rau dớn, rượu đoác”. Hầu hết khách hành hương sau khi viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đều ghé tham quan Ngôi nhà Bom và thưởng thức những món ăn độc lạ ở đây.