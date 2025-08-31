Ngoại hạng Anh, Brighton vs Man City, 20h00 ngày 31/8: Cùng xem Pep giải bài toán Hurzeler

TPO - Pep Guardiola đã không thể đánh bại HLV Fabian Hurzeler - người mới chỉ 15 tuổi khi Pep dẫn dắt trận đấu đầu trong sự nghiệp huấn luyện vào năm 2008 - trong cả hai lần gặp gỡ tại Premier League. Chúng ta hãy cùng chờ xem ở lần thứ ba, liệu ông có thể khuất phục Hurzeler và Brighton?

report Akanji và Ederson ngồi dự bị Manuel Akanji ngồi dự bị trong trận đấu giữa Man City và Brighton. Hậu vệ này đã nhận được sự quan tâm từ Galatasaray và AC Milan, đồng thời không có tên trong đội hình thi đấu ở trận thua trước Spurs cuối tuần trước. Thủ môn Ederson cũng ngồi ngoài và nhiều khả năng gia nhập Galatasaray, vậy nên James Trafford tiếp tục bắt chính. report Đội hình xuất phát của Brighton report Đội hình xuất phát của Man City

Cơn ác mộng mang tên Tottenham vẫn chưa buông tha Man City. Trước đó, đội bóng của Pep Guardiola tưởng như đã có màn khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải khi dễ dàng đè bẹp Wolverhampton 4-0 ở vòng mở màn.

Thế nhưng, chiến thắng tưng bừng tại Molineux nhanh chóng trở nên vô nghĩa khi Spurs hành quân tới Etihad. Brennan Johnson mở tỷ số bằng pha phản công sắc bén, trước khi thủ thành James Trafford mắc sai lầm tai hại, biếu không cho Joao Palhinha bàn nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, tân binh Rayan Ait-Nouri còn dính chấn thương ngay trong hiệp một, khiến nỗi buồn của thầy trò Guardiola thêm chồng chất. Thất bại 0-2 không chỉ chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại của Man City tại Premier League, mà còn tạo cơ hội để Arsenal và Liverpool nới rộng cách biệt lên 3 điểm.

Dẫu vậy, Man City vẫn có cơ sở lạc quan nhờ phong độ sân khách ấn tượng khi bất bại 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, giữ sạch lưới cả 5 trận. Chỉ cần thêm một trận nữa, họ sẽ lập kỷ lục mới trong lịch sử CLB với lần đầu tiên có chuỗi 6 trận trắng lưới liên tiếp trên sân khách. Tính rộng ra, The Citizens chỉ thủng lưới 1 bàn trong 7 trận Premier League xa nhà gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Brighton đã nhận số bàn thua gấp đôi trong 90 phút tại sân Hill Dickinson của Everton. Đáng buồn thay, Fabian Hurzeler và các học trò lại trở thành “nạn nhân lịch sử”, khi chứng kiến Iliman Ndiaye và James Garner lần lượt ghi bàn. Cả hai cầu thủ này đều được Jack Grealish (hiện khoác áo Everton theo dạng cho mượn từ Man City) kiến tạo.

Sau trận hòa kịch tính với Fulham ở vòng mở màn, Brighton tiếp tục trắng tay và đứng trước nguy cơ không thắng trong 3 trận đầu mùa, điều mới chỉ xảy ra một lần trong 15 năm qua, ở mùa giải Premier League 2017/18.

Dẫu vậy, “Chim Mòng biển” cũng kịp gỡ gạc tinh thần bằng màn hủy diệt Oxford United 6-0 tại Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, trong đó Stefanos Tzimas lập cú đúp. Đáng chú ý, mùa trước họ từng giành tới 4 điểm sau hai lần chạm trán Man City. Nếu tiếp tục bất bại ở trận này, Hurzeler sẽ trở thành HLV thứ hai trong lịch sử đối đầu Pep Guardiola mà không thua sau 3 lần gặp mặt, sau Ronald Koeman.