Nghiên cứu xây dựng ứng dụng trợ giúp pháp lý cho điện thoại di động

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đến từ các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước là các trợ giúp viên pháp lý (TGPL), cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và một số cộng tác viên TGPL thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Vĩnh Long, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh.

Phát biểu tại Hội thảo, Bà Tô Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực TGPL, đây không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo cơ hội tiếp cận công bằng dịch vụ TGPL của nhà nước cũng như bảo vệ tối đa quyền lợi của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Ứng dụng di động này không chỉ là một công cụ tra cứu, mà còn là một cầu nối thông qua công cụ số để đưa dịch vụ pháp lý miễn phí đến với từng người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi việc tiếp cận trực tiếp còn nhiều rào cản.

Toàn cảnh hội thảo.

Mục tiêu cốt lõi của ứng dụng này là mang đến một công cụ truy cập toàn diện, cho phép người dùng tra cứu tin tức, văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý và tiếp cận, tiếp nhận để xử lý các yêu cầu TGPL của người dân, giúp họ tiếp cận nhanh chóng và giải quyết kịp thời các yêu cầu trợ giúp pháp lý, từ đó nâng cao chất lượng để kịp thời cung cấp dịch vụ miễn phí. Ứng dụng này sẽ được triển khai thí điểm tại 2 tỉnh Điện Biên và Lào Cai. Kết thúc thời gian thí điểm sẽ đánh giá chất lượng, hiệu quả của ứng dụng để có thể tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai đến các tỉnh, thành phố trong thời gian tới nếu phù hợp và bảo đảm tính khả thi.

Tại Hội thảo, các chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Công ty cổ phần Công nghệ UPNEXT đã giới thiệu cơ bản về tình hình nghiên cứu sự cần thiết, tính khả thi của việc xây dựng ứng dụng; phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các chức năng nổi bật của ứng dụng; đồng thời các đại biểu cũng được trực tiếp trải nghiệm phiên bản thử nghiệm của ứng dụng để có hình dung đầy đủ, cụ thể về ứng dụng trên thực tế. Các nội dung nghiên cứu cũng như phiên bản thử nghiệm này đã được nhóm chuyên gia phối hợp với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý khẩn trương hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội thảo lần 1 tại thành phố Huế.

Các đại biểu, bao gồm Trợ giúp viên pháp lý và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin từ các Trung tâm trợ giúp pháp lý, đều bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao tính thiết thực, hữu ích của ứng dụng. Họ khẳng định, đây chính là chìa khóa số để phá bỏ rào cản tâm lý, địa lý và kinh tế, giúp các đối tượng yếu thế thực sự tiếp cận được công lý.

Các đại biểu chia sẻ ý kiến tại hội thảo.

Các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh mong muốn ứng dụng sẽ sớm kết nối sâu rộng với Hệ thống thông tin trợ giúp pháp lý mà Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đang xây dựng, tạo ra một mạng lưới dữ liệu đồng bộ và hiệu quả; cùng với chức năng kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác minh đối tượng, giúp rút ngắn quy trình thủ tục hành chính. Các ý kiến phát biểu cũng đề xuất bổ sung một số chức năng để phù hợp hơn với đa dạng đối tượng, đặc biệt là một số đối tượng thuộc diện TGPL đặc thù như người lớn tuổi, người khuyết tật, đây là những nhóm cần được hỗ trợ nhiều nhất; các tính năng cần đảm bảo tính xác thực cũng như bảo mật thông tin cá nhân.

Các đại biểu mong muốn ứng dụng sẽ sớm được hoàn thiện và có phiên bản chính thức trên CH Play (Android) và App Store (iOS) để người dân và cả người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể trải nghiệm đầy đủ và trọn vẹn nhất.

Bà Tô Thị Thu Hà khẳng định cam kết của cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý ở trung ương: “Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Công nghệ UPNEXT để hoàn thiện ứng dụng trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu. Mục tiêu cuối cùng là để người dân, đặc biệt là người được trợ giúp pháp lý, có thể tiếp cận dịch vụ miễn phí một cách dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, tạo tiền đề cho những bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong TGPL để nỗ lực thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận pháp luật và được TGPL”.