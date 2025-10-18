Hàng trăm đại biểu được nâng cao năng lực, kiến thức về trợ giúp pháp lý ở Quảng Ninh

Hội nghị có sự tham gia của báo cáo viên Thạc sỹ Lê Thị Thúy - Giám đốc Trung tâm Thông tin pháp luật và hỗ trợ, trợ giúp pháp lý thuộc Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, báo cáo viên Luật sư Nguyễn Ngọc Lan - Công ty Luật TNHH Luật sư Ngọc Lan và Cộng sự, giảng viên Trường Đại học Đại Nam và đại diện UBND phường, công chức Tư pháp hộ tịch, đại diện các tổ chức đoàn thể, cán bộ tổ dân phố và người có uy tín trong cộng đồng của 04 phường: Hạ Long, Hồng Gai, Hà Lầm, Hà Tu.

Báo cáo viên, luật sư Nguyễn Ngọc Lan chia sẻ tại hội nghị.

Các Hội nghị là hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Chương trình hướng đến mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu. Một trong những giải pháp được thực hiện là nâng cao nhận thức, hiểu biết về trợ giúp pháp lý đến với người dân, trong đó có người thuộc diện được trợ giúp pháp lý để họ thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí khi có vướng mắc pháp luật.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến những quy định cụ thể của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 với các nội dung như: người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý; phạm vi, lĩnh vực, hình thức và hoạt động trợ giúp pháp lý; cách thức liên hệ trợ giúp pháp lý...Đồng thời, tại các Hội nghị, các báo cáo viên và đại biểu cũng trao đổi, giải đáp một số tình huống pháp luật về trợ giúp pháp lý và quy định pháp luật về giao dịch dân sự.

Đại biểu trao đổi thông tin tại hội nghị.

Đặc biệt, các báo cáo viên đã lồng ghép nhiều tình huống thực tiễn liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân - gia đình, lao động, hành chính và hình sự để minh họa sinh động, giúp cán bộ ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng trong thực tế…Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng giới thiệu để các đại biểu đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh khi gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến pháp luật.

“Tôi thấy rằng những Hội nghị như này cần được mở rộng và lan tỏa thêm để người dân và cán bộ tổ dân phố như chúng tôi nắm rõ về pháp luật nói chung và trợ giúp pháp lý nói riêng. Những tình huống, ví dụ mà báo cáo viên đưa ra, tôi thấy rất hay và thực tế. Xin cảm ơn Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý rất nhiều” - một đại biểu của phường Hà Lầm chia sẻ tại Hội nghị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua các Hội nghị, đại biểu của 04 phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Lầm, Hà Tu được tiếp cận, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, từ đó chia sẻ thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý cho người dân nơi mình cư trú để họ biết và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý.