Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hàng trăm đại biểu được nâng cao năng lực, kiến thức về trợ giúp pháp lý ở Quảng Ninh

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức 02 Hội nghị nâng cao năng lực, kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ thôn, đại diện cộng đồng và chi hội đoàn thể tại tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị có sự tham gia của báo cáo viên Thạc sỹ Lê Thị Thúy - Giám đốc Trung tâm Thông tin pháp luật và hỗ trợ, trợ giúp pháp lý thuộc Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, báo cáo viên Luật sư Nguyễn Ngọc Lan - Công ty Luật TNHH Luật sư Ngọc Lan và Cộng sự, giảng viên Trường Đại học Đại Nam và đại diện UBND phường, công chức Tư pháp hộ tịch, đại diện các tổ chức đoàn thể, cán bộ tổ dân phố và người có uy tín trong cộng đồng của 04 phường: Hạ Long, Hồng Gai, Hà Lầm, Hà Tu.

screen-shot-2025-10-18-at-192625.png
Báo cáo viên, luật sư Nguyễn Ngọc Lan chia sẻ tại hội nghị.

Các Hội nghị là hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Chương trình hướng đến mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu. Một trong những giải pháp được thực hiện là nâng cao nhận thức, hiểu biết về trợ giúp pháp lý đến với người dân, trong đó có người thuộc diện được trợ giúp pháp lý để họ thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí khi có vướng mắc pháp luật.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến những quy định cụ thể của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 với các nội dung như: người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý; phạm vi, lĩnh vực, hình thức và hoạt động trợ giúp pháp lý; cách thức liên hệ trợ giúp pháp lý...Đồng thời, tại các Hội nghị, các báo cáo viên và đại biểu cũng trao đổi, giải đáp một số tình huống pháp luật về trợ giúp pháp lý và quy định pháp luật về giao dịch dân sự.

screen-shot-2025-10-18-at-192727.png
Đại biểu trao đổi thông tin tại hội nghị.

Đặc biệt, các báo cáo viên đã lồng ghép nhiều tình huống thực tiễn liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân - gia đình, lao động, hành chính và hình sự để minh họa sinh động, giúp cán bộ ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng trong thực tế…Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng giới thiệu để các đại biểu đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh khi gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến pháp luật.

“Tôi thấy rằng những Hội nghị như này cần được mở rộng và lan tỏa thêm để người dân và cán bộ tổ dân phố như chúng tôi nắm rõ về pháp luật nói chung và trợ giúp pháp lý nói riêng. Những tình huống, ví dụ mà báo cáo viên đưa ra, tôi thấy rất hay và thực tế. Xin cảm ơn Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý rất nhiều” - một đại biểu của phường Hà Lầm chia sẻ tại Hội nghị.

screen-shot-2025-10-18-at-192815.png
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua các Hội nghị, đại biểu của 04 phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Lầm, Hà Tu được tiếp cận, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, từ đó chia sẻ thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý cho người dân nơi mình cư trú để họ biết và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Hoàng An
#Trợ giúp pháp lý #Quảng Ninh #Đại biểu #Hội nghị

Xem thêm

Cùng chuyên mục