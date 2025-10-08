‘Nghịch tử’ dùng dùi đục tấn công mẹ và người thân rồi nhảy xuống sông

TPO - Một thanh niên ở phường Phú Xuân (TP Huế) có biểu hiện “ngáo đá” đã dùng hung khí tấn công mẹ và bà ngoại, sau đó nhảy xuống sông để trốn chạy.

Ngày 8/10, thông tin từ UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời khống chế một đối tượng nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” tấn công người thân rồi nhảy xuống sông Ngự Hà nhằm trốn chạy.

Lực lượng chức năng tìm cách khống chế﻿ nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”, tấn công người thân rồi nhảy xuống sông. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, trước đó đối tượng P.X.N.A. (trú tại số 9 Tô Ngọc Vân, phường Phú Xuân) có biểu hiện không kiểm soát hành vi đã dùng tuốc nơ vít và dùi đục tấn công bà ngoại và mẹ ruột, khiến cả hai bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường để xử lý, tìm cách khống chế đối tượng có biểu hiện lạ và hành vi nguy hiểm.

Khi lực lượng chức năng có mặt, P.X.N.A. trong tình trạng loạn thần, la hét, cầm hung khí đứng trước nhà gây rối. Sau đó, A. bỏ chạy ra đường Đinh Tiên Hoàng, leo lên cầu Kho rồi nhảy xuống sông Ngự Hà để trốn thoát.

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng đã vận động, khống chế và đưa P.X.N.A. lên bờ an toàn, sau đó đưa về trụ sở Công an phường Phú Xuân để làm việc.

P.X.N.A. từng có 2 tiền án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và 2 tiền sự cũng với các hành vi tương tự.