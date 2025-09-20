Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Pháp luật

Google News

Nghi án người phụ nữ bị sát hại, giấu xác trong bao tải ở Móng Cái

Hoàng Dương
TPO - Ngày 20/9, Công an phường Móng Cái 3 (tỉnh Quảng Ninh) cho biết người dân phát hiện một thi thể nữ giới trong tình trạng phân hủy, giấu trong bao tải tại khu vực dốc U Bò, thôn Phủ Lục, phường Móng Cái 3.

Theo đó, vào sáng 18/9, hai người đàn ông đi mua keo trong đồi đã phát hiện bao tải nghi vấn, mở ra thì thấy thi thể một người phụ nữ đang phân hủy.

1000002838.jpg
Hiện trường vụ việc.

Cơ quan công an sau đó đã phong tỏa hiện trường, thu giữ nhiều vật chứng như dao gọt hoa quả, đôi dép nữ màu nâu trắng, vỏ giấy ăn, chiếc ô màu xanh và một tấm thảm xốp.

Kết quả giám định bước đầu xác định nạn nhân là chị Đ. Th. Th. H. (SN 1984, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1). Chị H. được gia đình trình báo mất tích từ ngày 12/9, sau khi rời phòng trọ bằng xe máy biển số 16M5-0446. Đến nay, phương tiện này vẫn chưa được tìm thấy.

Nguồn tin cho hay, chị H. có mối quan hệ cá nhân với một người đàn ông Trung Quốc tên Zhang Z.Y. (SN 1983, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc). Người này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 11/9/2025 và xuất cảnh trở lại Trung Quốc ngày 12/9/2025, trùng thời điểm chị H. mất tích.

Hiện Công an phường Móng Cái 3 đã gửi thông báo tới các địa phương lân cận, đề nghị phối hợp rà soát chiếc xe máy trên để phục vụ điều tra. Đồng thời, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương thu thập chứng cứ, truy tìm các đối tượng liên quan.

