Nghẹt thở giải cứu 4 người khỏi lũ dữ ở Huế

TPO - Giữa đêm mưa lũ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã vượt đèo, băng suối, vật lộn với dòng nước dữ để giải cứu thành công 4 người dân mắc kẹt giữa khe suối A Á, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, Huế.

Sáng 5/6, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) vừa giải cứu thành công 4 người dân giữa lòng suối chảy xiết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h tối 4/6. Nhận tin báo khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an TP Huế đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng lên đường xuyên đêm đến khu vực khe suối A Á, xã Hồng Hạ - nơi có 4 người dân bị mắc kẹt dưới lòng suối do nước lũ dâng cao đột ngột.

Tại hiện trường, thời tiết diễn biến xấu, trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, dòng nước lạnh buốt và cuồn cuộn đổ về. Bốn nạn nhân gồm anh Hồ Văn Then (SN 1975), em Hồ Triệu Phú (SN 2009), Vương Quốc Trí và Lê Đình Quân (cùng SN 2010) co ro trên thùng một chiếc xe ben bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết, chờ đợi được giải cứu.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng dây thừng, áo phao, móc neo và các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận vị trí nạn nhân bị mắc kẹt.

Đến 1h15 sáng 5/6, sau gần 2 giờ căng mình giữa lũ dữ, cả 4 nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, trong tình trạng kiệt sức và lạnh run.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế, do tình huống nguy hiểm lần này diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, nếu cứu hộ chậm trễ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng do nước lũ tiếp tục dâng nhanh trong đêm.

Công an TP Huế cho biết, đến sáng nay, 4 nạn nhân đã hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý trở lại.