Cứu sống hai mẹ con chới với giữa dòng lũ xiết

TPO - Hai mẹ con gặp nạn, bị nước lũ cuốn trôi trong lúc di chuyển trên đường liên xã thuộc huyện Quảng Điền (tỉnh TT-Huế) đã được lực lượng chức năng phát hiện, cứu sống.

Chiều 14/10, thông tin từ UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa kịp thời ứng cứu thành công hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, hai mẹ con chị Trương Thị A. (ngụ ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền) di chuyển trên đường liên xã Quảng Phước - Quảng An bị ngập lũ thì không may bị nước cuốn trôi.

Phát hiện hai mẹ con chị A. chới với giữa dòng lũ, nguy hiểm tính mạng, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và người dân xã Quảng Phước đã tiến hành tri hô và ứng cứu kịp thời, đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.

Chiếc xe gắn máy của chị A. cũng được lực lượng chức tìm thấy, đưa lên bờ 2 giờ sau đó.

Đà Nẵng: Nhiều khu vực bị cắt điện hoàn toàn.

Những đợt mưa lớn ngày 14/10 đã khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư của thành phố Đà Nẵng ngập sâu trong nước.

Tuyến đường Mẹ Suốt vẫn đang ngập sâu. (Ảnh: Duy Quốc)

Trước tình hình đó, Điện lực Đà Nẵng đã cắt điện hoàn toàn khu vực ngập lụt để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Riêng khu vực đường Mẹ Suốt, Phạm Như Xương cắt điện từ 17h ngày 13/10 đến nay vẫn chưa có khiến nhiều khu dân cư, nhà trọ phải đốt nến để thắp sáng.

Bị cắt điện hoàn toàn, người dân phải đốt nến để thắp sáng.

Đại diện Điện lực miền trung cho biết: “Do mưa lớn ngập nặng nên phải cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực ngập sâu. Khi nào nước rút thật sự đảm bảo an toàn thì sẽ đóng điện trở lại để phục vụ người dân”.

Trong khi đó, đường lên bán đảo Sơn Trà đã bắt đầu xuất hiện điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài, đất đá lăn xuống đường gây nguy hiểm. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà nhanh chóng có mặt để xử lý, cắm biển báo cấm người dân lưu thông.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo cấm người dân tham quan. (Ảnh: Thanh Hải)

Đất đá sạt lở lăn xuống đường gây nguy hiểm.

Tại điểm dưới chân chùa Linh Ứng và một số điểm khác, xuất hiện tình trạng đất đá chảy xuống mặt đường gây nguy hiểm. Cơ quan chức năng cũng đã có mặt kịp thời để thu dọn đất đá, đặt biển cảnh báo và cấm người dân không lưu thông lên khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.