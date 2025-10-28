Nghệ An xử lý hơn 800 tài xế vi phạm nồng độ cồn

TPO - Sau hơn 1 tuần ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã xử lý hơn 800 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngày 27/10, thông tin từ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau hơn 1 tuần ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn (từ ngày 18 - 27/10), lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 836 trường hợp vi phạm (25 ô tô, 800 mô tô, 11 xe khác), thu nộp ngân sách hơn 3,1 tỷ đồng, tước Giấy phép lái xe đối với 50 trường hợp vi phạm.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn ở phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An)

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn. Các tổ công tác được bố trí khắp các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung kiểm soát vào khung giờ trưa - tối - thời điểm thường xảy ra nhiều vi phạm.

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố thuộc các phường trung tâm, hay dọc các tuyến quốc lộ qua địa bàn Nghệ An, các tổ Cảnh sát giao thông được bố trí khắp các tuyến đường trọng điểm; đặc biệt là khu vực gần nhà hàng, quán nhậu - nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn

Để phát huy hiệu quả, lực lượng được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu, né tránh việc kiểm tra. Không ít trường hợp khi bị kiểm tra đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho rằng “chỉ uống vài chén, đi một đoạn ngắn”.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an tỉnh Nghệ An còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức như thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, các buổi tuyên truyền lưu động tại khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp…. Thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” được lan tỏa sâu rộng đến từng người dân.

Lập biên bản các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với mọi trường hợp vi phạm. Mục tiêu của đợt cao điểm không chỉ là xử phạt, mà còn hướng tới thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.