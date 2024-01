Nghệ An vinh danh Sinh viên 5 tốt và Sao Tháng Giêng

TPO - 86 sinh viên được tuyên dương Sinh viên 5 tốt và nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng là những cá nhân, tập thể ưu tú, những đại diện của thế hệ sinh viên Nghệ An hôm nay, hội tụ đầy đủ 5 yếu tố: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.

Tối 9/1, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Chương trình kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” và trao giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp tỉnh năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh ôn lại những truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Tại Nghệ An hiện có 28.421 sinh viên. Hội Sinh viên tỉnh có 3 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc với 16 liên chi hội, 463 chi hội với 20.083 hội viên. Nghệ An được xem là một trong những tỉnh có lực lượng sinh viên đông đảo của cả nước.

Những năm qua, công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Nghệ An luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và xã hội tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng sinh viên phát triển toàn diện. Trong đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt” gắn với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt” đã được các cấp bộ Hội tập trung triển khai hiệu quả.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh, sinh viên sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; nhiều sinh viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành một lớp học sinh, sinh viên Việt Nam thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định, với ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong thời gian tới, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình hành động triển khai Nghị quyết kỳ vọng với nhiều điểm mới, sáng tạo, đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng hội viên, sinh viên trong tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 43 sinh viên, 1 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” và trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cho 42 sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội. Đây là những cá nhân, tập thể ưu tú, những đại diện của thế hệ sinh viên Nghệ An hôm nay, hội tụ đầy đủ 5 yếu tố: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.

Ban tổ chức cũng đã trao tặng những phần quà động viên, khích lệ cho các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú, THPT số 2 tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt. Đồng thời trao tặng biển tượng trưng xây dựng “Ngôi nhà nhân ái” trị giá 50 triệu đồng cho em Tạ Thị Lâm Oanh (Sinh viên Trường Đại học Vinh).