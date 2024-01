'Sinh viên 5 tốt' Thái Nguyên thăm địa chỉ đỏ, hướng về biển đảo Tổ quốc

TPO - Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa lan tỏa niềm tự hào quê hương đất nước. Các gương "Sinh viên 5 tốt" đã thăm địa chỉ đỏ, triển lãm sinh viên với biển đảo Tổ quốc.

Ngày 9/1, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2022 – 2023.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Đặng Xuân Trường - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; anh Đoàn Quang Duy – Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; chị Phạm Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên.

Tại lễ tuyên dương, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tuyên dương 91 "Sinh viên 5 tốt" và 2 "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Cũng trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa lan tỏa niềm tự hào quê hương đất nước.

Triển lãm góp phần giúp sinh viên hiểu được mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Mục tiêu chính, quan trọng nhất là giáo dục, nêu cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tỉnh Đoàn, Hội SVVN tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an tỉnh tổ chức triển lãm “Sinh viên Thái Nguyên với biển đảo Tổ quốc”. Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động. T.Ư Đoàn trao tặng tuổi trẻ Thái Nguyên bản đồ Việt Nam.

Cùng ngày đã diễn ra hành trình sinh viên tới địa chỉ đỏ với sự tham dự của 93 sinh viên và tập thể tiêu biểu đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hành trình đã đến thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái – một “địa chỉ đỏ” quan trọng của tỉnh Thái Nguyên cũng như của cả nước để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thông qua hành trình, đã giúp các đại biểu hiểu biết thêm về truyền thống lịch sử và tri ân những đóng góp của lực lượng TNXP trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, còn diễn ra hành trình kết nối sinh viên 5 tốt, sinh viên tiêu biểu với cơ quan, doanh nghiệp năm 2024.